Chodzi o Afgańczyków, którzy pracowali dla brytyjskich wojsk jako tłumacze, przewodnicy i w innych rolach, w czasie zachodniej operacji wojskowej w Afganistanie oraz ich rodziny.

W sierpniu 2021 roku, po zdobyciu Kabulu przez talibów, brytyjskie wojsko ewakuowało ponad 8000 uprawnionych do relokacji Afgańczyków, ale części osób nie zdołano zabrać i zalecono im, aby tymczasowo udali się do sąsiedniego Pakistanu.

Ci, którzy trafili do Pakistanu, nie mogą tam pracować, a ich dzieci nie mogą chodzić do tamtejszych szkół. Na dodatek wizy części z nich już wygasły, a władze Pakistanu na początku października ogłosiły, że od 1 listopada zaczną deportować z kraju nielegalnych imigrantów. Według oceny brytyjskiej ambasady w Islamabadzie, Afgańczycy uprawnieni do przesiedlenia do Wielkiej Brytanii są w grupie zagrożonych deportacją.

Stacja BBC podała, powołując się na oficjalne źródła w Pakistanie, że organizowane przez brytyjski rząd loty czarterowe, którymi będą sprowadzani uprawnieni do tego Afgańczycy, mają potrwać do grudnia.