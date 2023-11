Rząd SPD, Zielonych i FDP planuje wycofać się z węgla najpóźniej do 2038 r., ale najlepiej do 2030 r. Celem jest osiągnięcie przez Niemcy neutralności klimatycznej do 2045 roku.

Minister Lindner stawia na wydobycie gazu ziemnego w Niemczech. "Krajowa produkcja gazu musi zostać zintensyfikowana" - stwierdził w rozmowie z "Koelner Stadt-Anzeiger".