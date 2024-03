Na świecie zmarnowało się w 2022 r. ponad miliard ton żywności

Reklama

"Praktyka marnowania jedzenia jest światową tragedią. Miliony osób na świecie chodzą głodne, kiedy jedzenie jest wyrzucane" - powiedziała Inger Andersen, dyrektorka UNEP.

Richard Swanell z organizacji pozarządowej WRAP, która uczestniczyła w pisaniu raportu, powiedział agencji AFP, że "moglibyśmy nakarmić wszystkie osoby na świecie, które cierpią z głodu - jest ich około 800 mln - jednym posiłkiem dziennie, zrobionym tylko ze zmarnowanego jedzenia".

Reklama

Na świecie zmarnowało się w 2022 r. ponad miliard ton żywności, z tego 60 proc., czyli 631 mln ton, to żywność wyrzucona. Udział gastronomii w marnowaniu jedzenia to 28 proc., a supermarketów i innych sklepów z żywnością - 12 proc. Według raportu koszt wyrzucanego jedzenia to ponad bilion dolarów rocznie.

Marnowanie jedzenia. Dlaczego żywność trafia na śmietniska?

Według Swanella w dużej większości powodem marnowania jedzenia w gospodarstwach domowych są złe wybory zakupowe i złe oszacowanie właściwej ilości potrzebnego jedzenia w trakcie robienia zakupów. Kolejnym powodem jest wyrzucanie do śmieci produktów będących nadal nadającymi się do spożycia pomimo nieaktualnej daty ważności.

Duże ilości żywności są marnotrawione też z innych powodów. W krajach rozwijających się jest to często spowodowane problemami z nieodpowiednim przechowywaniem żywności. Wbrew temu, co się często uważa, marnotrawstwo jedzenia jest nie tylko problemem "krajów bogatych", ale obserwowane jest na całym świecie.

Marnowanie jedzenia - obejmujące jedną piątą całej dostępnej żywności na świecie - jest oznaką "porażki środowiskowej", wskazują autorzy raportu. Praktyka ta jest odpowiedzialna za 10 proc. światowych emisji gazów cieplarnianych. Jeśli marnotrawstwo żywności uznalibyśmy za "kraj", to zająłby on trzecią pozycję na świecie pod względem emisji.

Mamy nadzieję, że ten raport zachęci nas do ograniczenia swoich emisji gazów cieplarnianych i lepszego wykorzystania kupowanej żywności - podsumował Swannell.