Zgodnie ze statystykami DMD, w Hiszpanii pomiędzy 2022 i 2023 rokiem doszło do ponad 30-procentowego wzrostu liczby podań dotyczących eutanazji. Jak poinformował wiceprzewodniczący DMD Fernando Marin, w sumie w 2023 roku w Hiszpanii przeprowadzono eutanazję 323 osób. Rok wcześniej poddało się jej 295 osób.

Prawo do Godnej Śmierci: Co to jest?

Prawo do Godnej Śmierci (DMD) to organizacja działająca na rzecz osób wnioskujących o eutanazję. Z jej danych wynika, że najwięcej przypadków śmierci wspomaganej odnotowano na północy kraju, szczególnie we wspólnotach autonomicznych Nawarry i Kraju Basków oraz w Katalonii. Najmniej eutanazji przeprowadzono w Murcji na południowym wschodzie kraju oraz w Estremadurze na zachodzie.

Ustawa legalizująca eutanazję weszła w życie w czerwcu 2021 roku. Hiszpania stała się wówczas czwartym, po Holandii, Belgii i Luksemburgu, krajem Unii Europejskiej dopuszczającym przeprowadzenie takiego zabiegu. Może poddać się mu osoba nieuleczalnie chora.

Zgodnie z hiszpańskim prawem, przed zabiegiem wnioskujący o eutanazję powinien przeprowadzić wiele konsultacji lekarskich, aby wykluczyć pomyłkę medyczną lub przypadek zmuszania pacjenta do tzw. śmierci wspomaganej.