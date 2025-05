Angola chce zmodernizować swoją armię, ale wstrzymała wiele projektów, ponieważ nie ma na wszystko pieniędzy. Indyjska pożyczka pozwoli jej też znacznie zmniejszyć zależność od rosyjskiego sprzętu wojskowego. A ten południowoafrykański kraj był przez dekady największym klientem rosyjskiego przemysłu zbrojeniowego w Afryce Subsaharyjskiej. W 2019 r. prezydent Lourenco dał nawet zielone światło na budowę fabryk produkujących rosyjską broń. Ale entuzjazm do tego przedsięwzięcia zgasł, gdy Rosja najechała Ukrainę w lutym 2022 r.

Angola zaprosiła USA do modernizacji armii

Pod koniec 2022 r. w wywiadzie dla Voice of America Lourenco przyznał, że armia Angoli była zbyt długo uzależniona od technologii z czasów sowieckich i zaprosił Stany Zjednoczone do udziału w swoich programach zbrojeniowych. Ostatecznie to Angola dołączyła do Programu Partnerstwa Państwowego Departamentu Obrony USA we wrześniu 2024 r.

Indie zacieśniają więzy z Afryką

Dla Indii obecne porozumienie z Luandą jest częścią ich strategii zacieśniania więzi z Afryką, gdzie New Delhi otworzyło 17 nowych ambasad w ciągu ostatniej dekady. Innym przejawem tej aktywności są pierwsze wspólne ćwiczenia morskie, jakie Indie przeprowadziły w kwietniu z krajami afrykańskimi. Współorganizowane z Tanzanią manewry Africa-India Key Maritime Engagement (AIKEYME) zgromadziły 10 krajów wschodniej części kontynentu, sąsiadujących z Oceanem Indyjskim.

Indie są drugim partnerem handlowym Angoli po Chinach i również drugim co do wielkości importerem jej ropy naftowej. W latach 2023 i 2024 Indie wyeksportowały do Angoli towary o wartości 698 mln dolarów, a sprowadziły za prawie 3,5 mld dolarów, przy czym ropa stanowiła 90 proc. tej kwoty.