Z danych OECD wynika, że najbardziej przepracowani (pod względem relacji liczby przepracowanych godzin do czasu wolnego) są obywatele krajów Ameryki Środ. oraz Płd., a także Azjaci (Japończycy i Koreańczycy z Południa). W czołówce znalazły się także Turcja oraz RPA.

Problem z zachowaniem równowagi mają także bez wątpienia ludzie z krajów anglosaskich. USA zajęły 13. a Wielka Brytania 14. pozycję w zestawieniu.

Europejczycy znajdują się po przeciwnej stronie równania. Cała czołówka najbardziej wypoczętych krajów mieści się na Starym Kontynencie - pisze Statista. Najkorzystniejszą relację liczby przepracowanych godzin do czasu wolnego OECD odnotowało we Włoszech, Danii i Norwegii. Zdecydowanie dominują tutaj najbogatsze kraje – aż trzy skandynawskie, a do tego mieszkańcy państw w najsilniejszymi gospodarkami, czyli Francuzi i Niemcy.