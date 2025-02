Największe spadki indeksu wolności zanotowały El Salvador, Haiti, Kuwejt i Tunezja, natomiast największe wzrosty zaobserwowano w Bangladeszu, Bhutanie, Sri Lance i Syrii.

Wybory i przemoc polityczna

Miniony rok był istotny z uwagi na liczne wybory, jednak w wielu krajach proces demokratyczny został zakłócony przemocą. Raport wskazuje, że w 27 z 66 badanych państw i terytoriów odnotowano ataki na kandydatów, w tym w Meksyku i RPA, gdzie były one wynikiem działalności grup przestępczych dążących do uzyskania wpływów politycznych i terytorialnych. Z kolei w krajach takich jak Francja, Japonia, Korea Południowa, Wielka Brytania i Stany Zjednoczone przemoc wobec kandydatów miała podłoże ekstremistyczne lub partyjne.

Trudna sytuacja w Indiach

Indie w ostatniej dekadzie odnotowały spadek wartości indeksu o 15 punktów, w tym o 3 punkty w latach 2023–2024, co skutkowało sklasyfikowaniem kraju jako „częściowo wolnego". Natomiast indyjska część Kaszmiru odnotowała poprawę o 12 punktów, dzięki powrotowi do powszechnych wyborów, co pozwoliło jej przejść z kategorii „niewolnych” do „częściowo wolnych”.

Wojny i ich wpływ na wolność

Wolność i bezpieczeństwo na świecie są nadal zagrożone przez konflikty zbrojne. Freedom House wskazuje, że wojny domowe, starcia między państwami oraz działania zbrojnych nieregularnych grup mają negatywne konsekwencje dla ludności cywilnej. Konflikty te często prowadzą do destabilizacji regionów oraz sprzyjają rozwojowi nielegalnych rynków – pisze Statista.

Metodologia oceny stanu wolności

Freedom in the World Index to coroczne zestawienie opracowywane przez amerykańską organizację Freedom House. Ocena sytuacji politycznej i obywatelskiej opiera się na metodologii bazującej na Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka ONZ z 1948 roku. Analizowane są prawa polityczne i swobody obywatelskie, a kraje klasyfikowane jako „wolne”, „częściowo wolne” lub „niewolne” w zależności od uzyskanych punktów.

Oceny dokonuje zespół analityków i doradców z organizacji akademickich, think tanków i grup zajmujących się prawami człowieka. Ostateczny wynik stanowi konsensus ekspertów oraz pracowników Freedom House, co pozwala na obiektywną ocenę sytuacji na świecie.