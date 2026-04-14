Rheinmetall i mający siedzibę w Holandii Destinus uzgodniły utworzenie spółki joint venture, której celem będzie rozszerzenie produkcji pocisków manewrujących i systemów rakietowych dla Europy, w tym na potrzeby Ukrainy - poinformował niemiecki koncern. Utworzenie spółki planowane jest na drugą połowę 2026 roku.

Partnerzy zamierzają wspólnie produkować m.in. pociski manewrujące Ruta, wykorzystywane już przez Ukrainę w wojnie obronnej z Rosją. Jak oceniła agencja DPA, projekt wpisuje się w działania na rzecz zwiększenia europejskich zdolności produkcyjnych po okresach niepewności dotyczących dostaw uzbrojenia ze Stanów Zjednoczonych.

Szef Rheinmetallu Armin Papperger podkreślił, że Europa musi rozbudować swoją bazę przemysłową dla nowoczesnych systemów obronnych, a projekt niemieckiego koncernu i Destinusa jest odpowiedzią na tę potrzebę.

Destinus specjalizuje się w opracowywaniu i produkcji systemów pocisków manewrujących oraz silników turboodrzutowych. Firma podała, że w ramach swojego europejskiego programu produkcji seryjnej wytwarza obecnie ponad 2 tys. systemów pocisków manewrujących rocznie.

Równolegle współpracę z Ukrainą rozwija niemiecki producent dronów Quantum Systems, który poinformował o utworzeniu nowej spółki joint venture w ramach inicjatywy "Build with Ukraine". W ramach projektu w Niemczech ruszyła produkcja 10 tys. wielozadaniowych dronów czterowirnikowych dla ukraińskich sił zbrojnych.

Agencja DPA przypomniała, że przedstawiciele niemieckiego rządu podczas ostatnich wizyt w Ukrainie zapowiadali rozszerzenie współpracy z ukraińskimi firmami zbrojeniowymi. Berlin liczy, że przyniesie to korzyści także Bundeswehrze.

Rząd kanclerza Friedricha Merza należy do najważniejszych politycznych i wojskowych sojuszników Kijowa, jednak nadal nie zdecydował o przekazaniu Ukrainie pocisków dalekiego zasięgu Taurus.

Według danych rządu w Berlinie od początku pełnoskalowej rosyjskiej inwazji w lutym 2022 roku Niemcy przekazały Ukrainie pomoc cywilną o wartości co najmniej 39 mld euro oraz wsparcie wojskowe warte około 55 mld euro. W budżecie na 2026 rok zapisano na ten cel kolejne 11,5 mld euro.