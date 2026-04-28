Google i Pentagon łączą siły. AI trafi do tajnych operacji

oprac. Kamil Nowak
dzisiaj, 09:25
Google i Pentagon łączą siły. AI trafi do tajnych operacji
Google i Pentagon łączą siły. AI trafi do tajnych operacji/Shutterstock
Koncern Google zawarł umowę z Departamentem Obrony USA dotyczącą wykorzystania jego modeli sztucznej inteligencji w operacjach o charakterze tajnym – podał we wtorek portal The Information, powołując się na źródło zaznajomione ze sprawą.

Pentagon chce korzystać z modeli AI

Zgodnie z porozumieniem Pentagon będzie mógł wykorzystywać AI Google’a do „wszelkich legalnych celów rządowych”. Podobne umowy Pentagon zawarł wcześniej z xAI Elona Muska oraz OpenAI.

Ani Holding Alphabet, do którego należy Google, ani Departament Obrony nie odpowiedziały na razie na prośbę agencji Reutera o skomentowanie tych doniesień.

Porozumienia warte miliardy dolarów

W ubiegłym roku Pentagon zawarł porozumienia z czołowymi firmami AI. Wartość każdego z nich opiewała na 200 mld dolarów.

Jak podkreślił Reuters, Pentagon chce zachować pełną elastyczność w sferze obronności i nie ryzykować wyposażania systemów uzbrojenia w mało wiarygodne AI.

Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone.
Źródło: Reuters
oprac. Kamil Nowak
Zobacz wszystkie artykuły tego autoraGoogle i Pentagon łączą siły. AI trafi do tajnych operacji »
Powiązane
Cios w Rosję. Nocny atak dronów w głąb kraju, strategiczny obiekt w ogniu
Cios w Rosję. Nocny atak dronów w głąb kraju, strategiczny obiekt w ogniu
Ten kraj jest na celowniku Rosją. Prezydent apeluje o rozmowy z Putinem
Ten kraj jest na celowniku Rosji. Prezydent apeluje o rozmowy z Putinem
Będą produkować broń dla Ukrainy. Odważna decyzja sąsiada Rosji
Będą produkować broń dla Ukrainy. Odważna decyzja sąsiada Rosji
system kaucyjny, odpady, recykling, gospodarka komunalna, opłata
Koniec z wyrzucaniem kartonów po soku czy mleku do żółtych pojemników? Odpadów będzie trzeba pozbywać się osobiście
Świadczenie przedemerytalne to comiesięczna pomoc finansowa dla osób w wieku przedemerytalnym, które utraciły pracę z przyczyn od siebie niezależnych
Osobom po 56. roku życia od 1 marca 2026 r. przysługuje 1993,76 zł brutto co miesiąc
Brakuje paliwa lotniczego. Gigant tnie aż 18 tras
Brakuje paliwa lotniczego. Gigant tnie aż 18 tras. To dopiero początek
