Od początku agresji rosyjskiej zadeklarowana pomoc wojskowa sięgnęła 4,8 mld dolarów, jednak liczba ta może wkrótce wzrosnąć jeszcze bardziej. Biały Dom poinformował, że przygotowuje kolejny znaczący pakiet wsparcia. Wraz z podobnym pakietem ogłoszonym w połowie kwietnia, nowa runda finansowania zwiększy pomoc wojskową USA dla Ukrainy o kolejne 1,6 miliarda dolarów.

Na tle innych państw pomoc USA jest gigantyczna. W badanym okresie druga w rankingu Estonia zobowiązała się do udzielenia pomocy o wartości 240 milionów dolarów. Jednak jest to duży wysiłek dla tego małego kraju, ponieważ wsparcie to jest równowartością ok. 0,8 procent PKB Estonii. W ujęciu względnym jest to znacznie więcej niż jakiekolwiek obietnice innych głównych darczyńców Ukrainy, nawet przy połączeniu zobowiązań dotyczących pomocy wojskowej, finansowej i humanitarnej. Łączna deklaracja wsparcia ze strony USA w wysokości około 8,3 miliarda dolarów na pomoc humanitarną i wojskową wynosi jedynie około 0,04 procent ich PKB.

Kolejnymi największymi dostawcą pomocy wojskowej dla Ukrainy są Wielka Brytania, Włochy, Szwecja i Niemcy. Polska, znajduje się dalej na liście, koncentrując się na zobowiązaniach w obszarze pomocy finansowej w wysokości około 900 mln USD, co czyni ją drugim co do wielkości darczyńcą Ukrainy po USA.