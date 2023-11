– W czwartek o godz. 10 rano rozpocznie się tymczasowe zawieszenie broni – powiedział wczoraj wyższy rangą członek Hamasu Moussa Abu Marzouk. Po długich obradach w Knesecie rząd Izraela zatwierdził bowiem porozumienie o uwolnieniu izraelskich zakładników, którzy zostali porwani przez Hamas do Strefy Gazy. To zwieńczenie tygodni negocjacji prowadzonych m.in. przez Katar, Egipt i Stany Zjednoczone. – Decyzja ta stanowi pierwszy poważny przełom dyplomatyczny od wybuchu wojny. Europejczycy powinni wykorzystać to jako okazję do przyspieszenia wysiłków dyplomatycznych zmierzających do pełnego zawieszenia – tłumaczy nam Hugh Lovatt z European Council on Foreign Relations.

