Setki czołgów? Kreml tworzy w cieniu wielką armię? Niepokojące słowa eksperta

Wojna na Ukrainie trwa już 3 lata. Kremlowi udało się rozkręcić produkcję przemysłową zdolną do tworzenia dziesiątek nowych czołgów każdego tygodnia. Eksperci ostrzegają — Rosja może tworzyć w cieniu nową armię. Wskazują na to szacunki związane z produkcją przemysłową oraz dostawami na front. Jeśli okaże się to prawdą, to Ukraina może mieć spore problemy. Chodzi o setki nowych czołgów.