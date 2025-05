Czym właściwie jest AASM Hammer?

AASM (Armement Air-Sol Modulaire) to zestaw, który przekształca zwykłą bombę w tzw. bombę „inteligentną”. System ten został opracowany przez francuską firmę Safran Electronics and Defense i od 2008 roku był standardowym uzbrojeniem samolotów Rafale.

Zestaw składa się z:

• modułu naprowadzania (GPS + system inercyjny)

• tylnego napędu rakietowego (stałopaliwowego).

Dzięki takiemu wyposażeniu AASM Hammer może razić cele oddalone nawet o 70 km, z dokładnością wynoszącą poniżej 10 metrów (średnie odchylenie – CEP). Co ważne, system jest odporny na zakłócenia GPS dzięki zastosowaniu żyroskopów i akcelerometrów, które śledzą pozycję i prędkość bomby bez konieczności korzystania z sygnału satelitarnego.

Zakres działania i kompatybilność

AASM może być nakładką na bomby o masie od 250 do 1000 kg, które są zgodne z międzynarodowymi standardami. Dzięki temu można go zintegrować zarówno z nowoczesnymi, jak i starszymi bombami lotniczymi.

Zaletą zestawu jest również jego uniwersalność zastosowania:

• zrzut możliwy z wysokości od 150 metrów do 15 km

• zdolność rażenia celów stacjonarnych i ruchomych

• możliwa integracja z samolotami typu MiG-29, Su-27, Su-25 – samoloty ukraińskie dostosowano do AASM w ciągu 4 miesięcy

Dlaczego Ukraina stawia na AASM, a nie JDAM?

W przeciwieństwie do amerykańskich JDAM-ów, które opierają się głównie na sygnale GPS, francuski AASM skutecznie działa nawet przy silnym zakłóceniu łączności satelitarnej. To kluczowe w warunkach ukraińskiego frontu, gdzie Rosja intensywnie stosuje systemy walki elektronicznej.

Według przedstawicieli Safran, to właśnie te ograniczenia JDAM-ów były impulsem do pilnego dostosowania AASM do ukraińskich maszyn. Adaptacja odbyła się jesienią 2023 roku, a od tamtej pory system jest regularnie dostarczany do Kijowa.

Co dalej z produkcją? Safran zwiększa moce o 45%

W 2024 roku wyprodukowano 830 sztuk AASM, a już teraz zapowiedziano zwiększenie produkcji do 1200 egzemplarzy w 2025 roku. Jak podkreśla francuski resort obrony, duża część z nich zostanie przekazana Ukrainie w ramach wsparcia militarnego.

To oznacza około 100 bomb miesięcznie, czyli podwojenie obecnego tempa dostaw. A biorąc pod uwagę efektywność AASM w działaniach operacyjnych, można się spodziewać, że ta liczba będzie miała realne znaczenie na froncie.

Nowoczesna technologia bez fajerwerków, ale z wynikami

Choć AASM nie wygląda spektakularnie, jego siła tkwi w precyzji i skuteczności. To przykład broni, która umożliwia całkowite eliminowanie celów wojskowych. Dzięki tej technologii Ukraina zyskała możliwość wykonywania precyzyjnych uderzeń z bezpiecznej odległości, ograniczając ryzyko dla pilotów i minimalizując straty.

