Nowy front i stary plan: Rosjanie szturmują Donbas

Największe sukcesy Rosjanie odnoszą na kierunku pokrowsko-toreckim, gdzie udało im się przełamać ukraińską obronę. W obwodzie donieckim trwa intensywny napór na ostatnie logistyczne bastiony Ukrainy. Do tego dochodzi otwarcie nowego frontu w rejonie Sum, co ma według ekspertów związek z planem stworzenia tzw. „strefy buforowej” przy granicy z Rosją.

Równocześnie pod Charkowem skoncentrowano około 50 tysięcy rosyjskich żołnierzy, w tym jednostki powietrznodesantowe. To jedno z największych zgrupowań w tym regionie od początku wojny.

„Logistyczny kolaps” – nowa taktyka Kremla ma sparaliżować Ukrainę

Według przecieków z ukraińskiego wywiadu, Rosja rozpoczęła operację pod kryptonimem „Logistyczny kolaps”. Jej celem jest całkowite sparaliżowanie dostaw zaopatrzenia dla ukraińskiej armii – paliwa, amunicji, sprzętu. Atakowane są magazyny, stacje kolejowe, trasy alternatywne oraz bazy remontowe.

W ciągu 5–7 dni Ukraina może stracić zdolność do skutecznej obrony na jednym z kierunków, alarmują analitycy. Rosyjskie drony FPV, grupy dywersyjne i ataki rakietowe mają sprawić, że nawet planowanie ukraińskich działań stanie się niemożliwe.

Rosja zbliża się do ważnego punktu strategicznego

Kierunek konstantynowski uznawany jest obecnie za najbardziej dynamiczny pod względem rosyjskich postępów. Po zamknięciu tzw. „kieszeni” w okolicach miejscowości Zarja, Rosjanie ruszyli w stronę zbiornika Klieban-Byk, a następnie – Konstantynówki. Toczą się walki o Jabłonówkę, która otwiera drogę do kolejnego okrążenia ukraińskich sił. Jednocześnie niedawno oficjalnie ogłoszono zdobycie miejscowości Szewczenko Pierwsze, co oznacza dalsze zagrożenie dla Pokrowska, gdzie Ukraina próbuje wzmocnić obronę.

Wyjaśnijmy że Konstantynówka to jedno z kluczowych miast wschodniej Ukrainy, położone nad rzeką Krywyj Toreć, w obwodzie donieckim. Do 2020 roku pełniła funkcję centrum administracyjnego rejonu konstantynowskiego. Z populacją sięgającą ponad 67 tysięcy mieszkańców (stan na 2022 rok), jest siódmym co do wielkości miastem Donbasu. Konstantynówka stanowi ważny ośrodek przemysłowy z rozwiniętą metalurgią, chemią i przemysłem budowlanym. Wraz z sąsiednimi miastami tworzy aglomerację Słowiańsk–Kramatorsk–Konstantynówka, czyli jedno z najważniejszych centrów gospodarczych regionu. Dodatkowo, miasto pełni rolę istotnego węzła kolejowego, co czyni je strategicznym celem zarówno dla obrony, jak i potencjalnej ofensywy wojskowej.

Rosyjska ofensywa: zdążyć przed jesiennym błotem

Eksperci zauważają, że obecna ofensywa to próba maksymalnego wykorzystania letnich warunków, zanim nadejdą jesienne deszcze i błoto. Zdaniem analityków, Kreml nie liczy na szybkie zwycięstwo, ale na osiągnięcie jak największego terytorialnego zysku, który może stać się kartą przetargową w rozmowach pokojowych.

Chociaż postępy są zauważalne, zachodni obserwatorzy podkreślają, że Rosji może zabraknąć sił, by całkowicie przełamać front, zwłaszcza na północy. Jednak presja na Ukrainę rośnie, nie tylko wojskowa, ale i psychologiczna. Pamiętajmy że w wojnie na wyczerpanie, nie zawsze konieczne jest zajmowanie terytorium strony przeciwnej by odnieść zwycięstwo.