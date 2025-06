Eskalacja zamiast pokoju. Trump obiecywał koniec wojen, a napięcia rosną

Prezydent USA Donald Trump zapowiadał koniec walk w Ukrainie i Strefie Gazy; przekonywał też, że uda mu się skłonić Iran do porozumienia nuklearnego, a Chiny do ustępstw ws. handlu; na każdym z tych frontów dochodzi jednak do eskalacji - zauważył w piątek amerykański dziennik "New York Times".