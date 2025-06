Rosja szykuje ofensywę, gdy świat patrzy na Bliski Wschód. Kijów pod gradem dronów!

Brytyjskie źródła alarmują: Kreml wykorzysta rozkojarzenie Zachodu, by ruszyć na Ukrainę z nową siłą. Według informacji, do których dotarł popularny ukraiński kanał Telegram „Rezydent”, Rosja intensywnie przygotowuje się do kolejnej ofensywy i choć oficjalnie mowa o „jesiennej” kampanii, eksperci wskazują, że działania mogą ruszyć już w lipcu.