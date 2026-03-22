Maszyna wykonywała standardowy lot

Sześć osób zginęło w katastrofie śmigłowca w Katarze – poinformowały w niedzielę agencje Reuters i AFP, powołując się na katarskie ministerstwa spraw wewnętrznych i obrony. Przyczyną wypadku była awaria techniczna maszyny.

Reklama

Do zdarzenia doszło nad Zatoką Perską, na wodach terytorialnych Kataru. Trwają poszukiwania jednej z siedmiu osób znajdujących się na pokładzie.

Z komunikatów katarskich władz wynika, że śmigłowiec wykonywał „standardowe działania”. Wskazuje to, że katastrofa nie miała związku z trwającą wojną USA i Izraela z Iranem.