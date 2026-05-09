Orlen obniżył hurtowe ceny paliw 9 maja 2026 r. tańszy olej napędowy Ekodiesel oraz benzyna bezołowiowa Eurosuper

Według hurtowego cennika koncernu w sobotę olej napędowy Ekodiesel kosztuje 6 tys. 119 zł za metr sześc., czyli 98 zł mniej niż dzień wcześniej, natomiast benzyna bezołowiowa Eurosuper 95 kosztuje 5 tys. 535 zł za metr sześc., czyli 50 zł mniej niż dzień wcześniej.

W piątek, Orlen obniżył hurtowe ceny oleju napędowego Ekodiesel o 125 zł, do 6 tys. 217 zł za metr sześć., a benzyny bezołowiowej Eurosuper 95 o 53 zł, do 5 tys. 585 zł za metr sześc. Paliwa te taniały tam także w środę - w przypadku oleju napędowego Ekodiesel o 39 zł, a w przypadku benzyny bezołowiowej Eurosuper 95 o 22 zł, jak również w czwartek - odpowiednio o 84 zł i 48 zł na metr sześc.

Ceny maksymalne paliw (CPN) od 31 marca 2026 r.

Od 31 marca 2026 r. na wszystkich stacjach w Polsce obowiązują ceny maksymalne paliw, wprowadzone czasowo w ramach rządowego pakietu regulacji "Ceny Paliwa Niżej", który ma ograniczać wzrost cen tych produktów. Ceny te ustalane są na podstawie średniej ceny hurtowej tych produktów na rynku krajowym, powiększonej o akcyzę, opłatę paliwową, a także marżę sprzedażową i podatek VAT.

Jak wynika z aktualnego obwieszczenia ministra energii o cenach maksymalnych, od soboty do poniedziałku włącznie na stacjach litr benzyny bezołowiowej 95 ma kosztować nie więcej niż 6,35 zł, benzyny bezołowiowej 98 - 6,85 zł, a oleju napędowego - 7,03 zł. Oznacza to spadek cen w porównaniu z piątkiem, gdy benzyna bezołowiowa 95 kosztowała maksymalnie 6,41 zł za litr, benzyna bezołowiowa 98 - 6,90 zł, natomiast olej napędowy - 7,17 zł.

Następne obwieszczenie ministra energii, dotyczące maksymalnych cen paliw na stacjach zostanie opublikowane w poniedziałek, 11 maja i określi ceny na dzień następny.

Ceny maksymalne paliw Ministerstwo Energii ogłasza w codziennym obwieszczeniu, ale obowiązują one od dnia następnego po publikacji w Monitorze Polskim. W przypadku ogłoszenia przed dniami wolnymi od pracy i świętami obowiązują do najbliższego dnia roboczego włącznie. Pierwszego dnia obowiązywania cen maksymalnych paliw na stacjach, czyli 31 marca, w przypadku benzyny bezołowiowej 95 było to nie więcej niż 6,16 zł za litr, dla benzyny bezołowiowej 98 - 6,76 zł, a dla oleju napędowego - 7,60 zł.

Do 15 maja 2026 r. obowiązuje rozporządzenie obniżające VAT na paliwo z 23 proc. do 8 proc. oraz rozporządzenie obniżające akcyzę. Akcyza jest obniżona o 29 gr za litr benzyny i 28 gr za litr oleju napędowego, czyli do najniższego poziomu dopuszczonego przez Unię Europejską.

Ceny ropy naftowej na świecie

Atak USA i Izraela na Iran 28 lutego spowodował w kolejnych dniach wzrost notowań ropy naftowej na świecie, a także notowań paliw gotowych, co przełożyło się na ceny detaliczne tych produktów na stacjach, również w Polsce.

W piątek w USA na rynku notowań surowców kontrakty na ropę WTI w dostawach na czerwiec zniżkowały o 0,02 proc., do 94,79 USD za baryłkę, z kolei czerwcowe futures na ropę Brent rosły o 0,47 proc., do 100,53 USD za baryłkę. (PAP)

