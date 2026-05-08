Forsal logo

W weekend na stacjach zapłacimy mniej. Orlen ponownie obniżył hurtowe ceny paliw

oprac. Tomasz Lipczyński
Ten tekst przeczytasz w 3 minuty
dzisiaj, 11:31
W weekend na stacjach zapłacimy mniej? Orlen ponownie obniżył hurtowe ceny paliw
W weekend na stacjach zapłacimy mniej? Orlen ponownie obniżył hurtowe ceny paliw/ShutterStock
Kierowcy mogą odetchnąć z ulgą przed weekendem. Orlen po raz trzeci w tym tygodniu obniżył hurtowe ceny paliw, najmocniej tnąc stawki za olej napędowy. Skala zmian sugeruje, że presja na spadek cen przy dystrybutorach może się w najbliższych dniach jeszcze zwiększyć.

Trzecia obniżka hurtowych cen paliw Orlenu w tym tygodniu

Orlen obniżył w piątek hurtowe ceny paliw - wynika z danych opublikowanych przez koncern. To trzecia obniżka cen paliw w hurcie Orlenu w tym tygodniu.

Według hurtowego cennika koncernu w piątek olej napędowy Ekodiesel kosztuje 6 tys. 217 zł za metr sześc., czyli 125 zł mniej niż dzień wcześniej, natomiast benzyna bezołowiowa Eurosuper 95 kosztuje 5 tys. 585 zł za metr sześc., czyli 53 zł mniej niż dzień wcześniej.

Poprzednio, w czwartek, Orlen także obniżył hurtowe ceny obu tych podstawowych paliw - oleju napędowego Ekodiesel o 84 zł, do 6 tys. 342 zł za metr sześć., a benzyny bezołowiowej Eurosuper 95 o 48 zł, do 5 tys. 638 zł za metr sześc. Paliwa te staniały tam również w środę - w przypadku oleju Ekodiesel o 39 zł, a benzyny Eurosuper 95 o 22 zł na metr sześc.

Ceny maksymalne w weekend spadną

Od 31 marca na wszystkich stacjach w Polsce obowiązują ceny maksymalne paliw, wprowadzone czasowo w ramach rządowego pakietu regulacji „Ceny Paliwa Niżej” mającego ograniczać wzrost cen tych produktów. Ustalane są na podstawie średniej ceny hurtowej tych produktów na rynku krajowym, powiększonej o akcyzę, opłatę paliwową, a także marżę sprzedażową i podatek VAT.

Jak wynika z obwieszczenia ministra energii o cenach maksymalnych, w piątek na stacjach litr benzyny bezołowiowej 95 kosztuje nie więcej niż 6,41 zł, benzyny bezołowiowej 98 - 6,90 zł, a oleju napędowego - 7,17 zł. Oznacza to, spadek cen w porównaniu do czwartku, gdy benzyna bezołowiowa 95 kosztowała maksymalnie 6,46 zł, benzyna bezołowiowa 98 - 6,95 zł, natomiast olej napędowy - 7,26 zł. Po piątkowej obniżce cen hurtowych kierowcy mogą spodziewać się niższych cen na stacja w weekend. Od soboty do poniedziałku włącznie litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6,35 zł, benzyny 98 - 6,85 zł, a oleju napędowego - 7,03 zł - wynika z piątkowego obwieszczenia Ministra Energii. Oznacza to, że w tych dniach ceny maksymalne wszystkich paliw spadną.

Ceny maksymalne paliw Ministerstwo Energii ogłasza w codziennym obwieszczeniu, ale obowiązują one od dnia następnego po publikacji w Monitorze Polskim. W przypadku ogłoszenia przed dniami wolnymi od pracy i świętami obowiązują do najbliższego dnia roboczego włącznie.

Do 15 maja obowiązuje rozporządzenie obniżające VAT na paliwo z 23 do 8 proc. oraz rozporządzenie obniżające akcyzę. Akcyza jest obniżona o 29 gr za litr benzyny i 28 gr za litr oleju napędowego, czyli do najniższego poziomu dopuszczonego przez Unię Europejską.

Rynek ropy dalej niepewny

Atak USA i Izraela na Iran 28 lutego spowodował w kolejnych dniach wzrost notowań ropy naftowej na świecie, a także notowań paliw gotowych, co przełożyło się na ceny detaliczne tych produktów na stacjach, również w Polsce.

W czwartek w USA na rynku notowań surowców kontrakty na ropę WTI na czerwiec zwyżkowały o 0,26 proc., do 95,33 dol. za baryłkę, z kolei czerwcowe kontrakty na ropę Brent traciły 0,71 proc., spadając do 100,55 dol. za baryłkę.

INFOR Kalkulatory – narzędzia, którym ufa biznesDarmowe kalkulatory - Sprawdź
kal1.png
Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło: PAP
oprac. Tomasz Lipczyński
Zobacz wszystkie artykuły tego autoraW weekend na stacjach zapłacimy mniej. Orlen ponownie obniżył hurtowe ceny paliw »
Tematy: ceny paliwPKN Orlenhurtowe ceny paliw
Powiązane
Dobre wieści dla kierowców. Promocje na paliwo na stacjach dłużej niż planowano
Dobre wieści dla kierowców. Promocje na paliwo na stacjach dłużej niż planowano
Kryzys w transporcie publicznym. Niedobór kierowców może uderzyć w pasażerów
Kryzys w transporcie publicznym. Niedobór kierowców może uderzyć w pasażerów
ceny paliw, ropa, rząd, paliwo, limit
Koniec limitu cen na stacjach paliw w całej Polsce. Droższe paliwo od tego momentu
Zobacz
|
Kto nie złoży oświadczenia w terminie, zapłaci rachunki grozy za prąd
Kto nie złoży oświadczenia w terminie, zapłaci rachunki grozy za prąd. Czasu coraz mniej
odpady, zanieczyszczenie powietrza, grzywna, smog, gmina
Gorzka niespodzianka dla korzystających z kominków i centralnego ogrzewania. Można zapłacić wysoką grzywnę
właściciel, nieruchomości, rolnik, ministerstwo rolnictwa, rząd, prezydent
Nowy obowiązek dla właścicieli nieruchomości: trzeba będzie podpisać oświadczenie o zrzeczeniu się części swoich praw
Szczecin,poland-september,2022:lockheed,Martin,F-35,Lightning,Ii,Formation,In,Flight,Above
F-35 leci do Polski! Lockheed Martin dla forsal.pl o współpracy z Polską [Wywiad]
F-35 ma oficjalnie mocnego konkurenta. Polska chce go mieć u siebie
F-35 ma oficjalnie mocnego konkurenta. Polska chce go mieć u siebie
Zapisz się na newsletter
Zapraszamy na newsletter Forsal.pl zawierający najważniejsze i najciekawsze informacje ze świata gospodarki, finansów i bezpieczeństwa.

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj