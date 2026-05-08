W weekend na stacjach zapłacimy mniej? Orlen ponownie obniżył hurtowe ceny paliw

Trzecia obniżka hurtowych cen paliw Orlenu w tym tygodniu

Orlen obniżył w piątek hurtowe ceny paliw - wynika z danych opublikowanych przez koncern. To trzecia obniżka cen paliw w hurcie Orlenu w tym tygodniu.

Według hurtowego cennika koncernu w piątek olej napędowy Ekodiesel kosztuje 6 tys. 217 zł za metr sześc., czyli 125 zł mniej niż dzień wcześniej, natomiast benzyna bezołowiowa Eurosuper 95 kosztuje 5 tys. 585 zł za metr sześc., czyli 53 zł mniej niż dzień wcześniej.

Poprzednio, w czwartek, Orlen także obniżył hurtowe ceny obu tych podstawowych paliw - oleju napędowego Ekodiesel o 84 zł, do 6 tys. 342 zł za metr sześć., a benzyny bezołowiowej Eurosuper 95 o 48 zł, do 5 tys. 638 zł za metr sześc. Paliwa te staniały tam również w środę - w przypadku oleju Ekodiesel o 39 zł, a benzyny Eurosuper 95 o 22 zł na metr sześc.

Ceny maksymalne w weekend spadną

Od 31 marca na wszystkich stacjach w Polsce obowiązują ceny maksymalne paliw, wprowadzone czasowo w ramach rządowego pakietu regulacji „Ceny Paliwa Niżej” mającego ograniczać wzrost cen tych produktów. Ustalane są na podstawie średniej ceny hurtowej tych produktów na rynku krajowym, powiększonej o akcyzę, opłatę paliwową, a także marżę sprzedażową i podatek VAT.

Jak wynika z obwieszczenia ministra energii o cenach maksymalnych, w piątek na stacjach litr benzyny bezołowiowej 95 kosztuje nie więcej niż 6,41 zł, benzyny bezołowiowej 98 - 6,90 zł, a oleju napędowego - 7,17 zł. Oznacza to, spadek cen w porównaniu do czwartku, gdy benzyna bezołowiowa 95 kosztowała maksymalnie 6,46 zł, benzyna bezołowiowa 98 - 6,95 zł, natomiast olej napędowy - 7,26 zł. Po piątkowej obniżce cen hurtowych kierowcy mogą spodziewać się niższych cen na stacja w weekend. Od soboty do poniedziałku włącznie litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6,35 zł, benzyny 98 - 6,85 zł, a oleju napędowego - 7,03 zł - wynika z piątkowego obwieszczenia Ministra Energii. Oznacza to, że w tych dniach ceny maksymalne wszystkich paliw spadną.

Ceny maksymalne paliw Ministerstwo Energii ogłasza w codziennym obwieszczeniu, ale obowiązują one od dnia następnego po publikacji w Monitorze Polskim. W przypadku ogłoszenia przed dniami wolnymi od pracy i świętami obowiązują do najbliższego dnia roboczego włącznie.

Do 15 maja obowiązuje rozporządzenie obniżające VAT na paliwo z 23 do 8 proc. oraz rozporządzenie obniżające akcyzę. Akcyza jest obniżona o 29 gr za litr benzyny i 28 gr za litr oleju napędowego, czyli do najniższego poziomu dopuszczonego przez Unię Europejską.

Rynek ropy dalej niepewny

Atak USA i Izraela na Iran 28 lutego spowodował w kolejnych dniach wzrost notowań ropy naftowej na świecie, a także notowań paliw gotowych, co przełożyło się na ceny detaliczne tych produktów na stacjach, również w Polsce.

W czwartek w USA na rynku notowań surowców kontrakty na ropę WTI na czerwiec zwyżkowały o 0,26 proc., do 95,33 dol. za baryłkę, z kolei czerwcowe kontrakty na ropę Brent traciły 0,71 proc., spadając do 100,55 dol. za baryłkę.