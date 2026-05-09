Czy Polacy naprawdę pracują w soboty i niedziele? Nowe badania zaskakują

oprac. Łucja Orzeł
dzisiaj, 11:43
Coraz mniej osób pracuje w weekendy, od 2015 r. w Polsce udział takich osób zmniejszył się prawie o połowę i wynosi obecnie 8 proc. - wynika z danych Polskiego Instytutu Ekonomicznego (PIE). To trzeci najniższy wynik w Unii Europejskiej.

Kto w Europie naprawdę pracuje w weekendy?

Z danych Polskiego Instytutu Ekonomicznego wynika, że rzadziej w weekendy w UE pracuje się tylko na Litwie i Węgrzech. Średnio w całej UE pracę w weekendy wykonuje ponad 1/5 wszystkich pracujących - najczęściej taka sytuacja ma miejsce w Grecji (41 proc.), na Malcie (32 proc.), Cyprze (32 proc.) i we Włoszech (31 proc.).

Jak wypada Polska na tle UE?

Instytut zaznaczył, że w większości krajów unijnych na przestrzeni lat coraz mniej osób wykonuje pracę w weekendy - od 2015 r. ten odsetek obniżył się w UE średnio o ponad 5 pkt. proc. W Polsce udział takich osób zmniejszył się prawie o połowę (z 15 proc.). Największe spadki w porównaniu z 2015 r. odnotowano w Holandii i na Litwie (po 15 pkt. proc.). Odwrotna sytuacja miała miejsce w Portugalii, w której udział pracujących w weekendy wzrósł o 12 pkt. proc.

Kto najczęściej pracuje w weekendy?

PIE zwrócił uwagę, że praca w weekendy częściej dotyczy osób prowadzących własną działalność gospodarczą niż pracujących na etacie. Jak wskazał Instytut, średnio w UE udział osób pracujących w weekendy wynosi 19 proc. wśród pracowników, 36 proc. wśród osób prowadzących działalność gospodarczą i niezatrudniających pracowników oraz 46 proc. wśród osób prowadzących własne firmy i zatrudniających pracowników.

„W Polsce, odwrotnie niż w większości krajów UE, najwyższy udział pracujących w weekendy występuje wśród osób samozatrudnionych niezatrudniających pracowników (23 proc. vs. 15 proc. wśród osób zatrudniających pracowników)” - dodało PIE.

Najczęściej w weekendy pracują przedstawiciele usług i sprzedaży (48 proc.) oraz rolnicy, leśnicy i rybacy (47 proc.). Najrzadziej - pracownicy administracyjni (10 proc.). PIE zwrócił uwagę, że w Polsce grupą zawodową wyróżniającą się na tle innych są również wykwalifikowani pracownicy rolniczy (46 proc.), natomiast wśród pracowników usług i sprzedaży zatrudnienie w weekendy jest niższe niż średnia unijna (16 proc.).

Polski Instytut Ekonomiczny to publiczny think tank ekonomiczny; przygotowuje raporty, analizy i rekomendacje dotyczące kluczowych obszarów gospodarki oraz życia społecznego.

Źródło: PAP
