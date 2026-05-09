Nowe bezpośrednie połączenie kolejowe z Oslo do Berlina latem 2028. Podróż ma trwać ok. 14–15 godzin

oprac. Oliwia Zielińska
dzisiaj, 13:53
Nowe bezpośrednie połączenie kolejowe z Oslo do Berlina latem 2028/Shutterstock
W sobotę, 9 maja 2026 r. Norweskie koleje Vy wraz z duńskimi DSB i niemiecką Deutsche Bahn przekazały, że latem 2028 roku uruchomią bezpośrednie połączenie kolejowe z Oslo do Berlina. Zapowiadana trasa kolejowa będzie jedną z najdłuższych w Europie.

Zapowiadana trasa ma przejeżdżać przez cztery państwa: Norwegię, Szwecję, Danię i Niemcy. W ocenie DSB będzie to pierwszy od ponad 20 lat bezpośredni pociąg pasażerski między Norwegią a Danią. W realizację projektu zaangażowani są trzej krajowi przewoźnicy: norweskie Vy, duńskie DSB oraz niemiecka Deutsche Bahn.

"Tworzymy teraz nowe, regularne połączenie między Oslo, Kopenhagą, Hamburgiem i Berlinem. Możemy ściślej połączyć Norwegię z Europą, a w przyszłości może to otworzyć drogę do bezpośrednich pociągów do kolejnych dużych europejskich miast" - przekazała w komunikacie Gro Bakstad, prezes Vy.

Widowiskowa trasa kolejowa. Podróż ma trwać ok. 14–15 godzin

Pociąg ma kursować z Oslo przez południowo-wschodnią Norwegię, zachodnią i południową Szwecję, Danię oraz północne Niemcy. Na trasie znajdą się m.in. Goeteborg i Malmoe w Szwecji, Kopenhaga i Odense w Danii oraz Hamburg i Berlin w Niemczech.

Podróżni pojadą przez jedne z najbardziej widowiskowych przepraw kolejowych w Europie. Między Malmoe a Kopenhagą pociąg przejedzie przez Oeresund: 8-kilometrowym mostem, przez 4-kilometrową sztuczną wyspę i 4-kilometrowym tunelem pod cieśniną. Zaś w Danii, pokona Wielki Bełt: najpierw ponad 6-kilometrowym mostem Vestbroen, a następnie 8-kilometrowym tunelem kolejowym Oesttunnelen.

Przejazd z Oslo do Berlina ma potrwać około 14–15 godzin, a z Oslo do Kopenhagi ok. siedmiu godzin.. Cała trasa będzie liczyć ok. 1,5 tys. km. Połączenie ma być obsługiwane przez cały rok, z dwoma kursami dziennie. Na trasę wyjadą nowe składy ICE należące do Deutsche Bahn. Pociągi mają oferować m.in. wagon restauracyjny, wagon rodzinny oraz pierwszą klasę.

Ostatnie bezpośrednie pociągi między Oslo a Kopenhagą kursowały do końca 2004 roku. Obsługiwała je spółka Linx, należąca do norweskiego NSB i szwedzkiego SJ. Połączenie zniknęło wraz z likwidacją Linx. Likwidacja ta była uzasadniona brakiem rentowności, małą liczbą pasażerów oraz rosnącą konkurencją ze strony linii lotniczych.

Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło: PAP
