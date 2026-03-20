W komunikacie z 20 marca 2026 r. MON odniosło się do medialnych doniesień dotyczących planów rozbudowy infrastruktury poligonowej na Litwie, prostując – jak wskazano – nieścisłe interpretacje swojego stanowiska.

Wsparcie dla Litwy i gotowość do współpracy

Resort przypomniał, że aktualna pozostaje deklaracja wsparcia dla litewskich sił zbrojnych. W praktyce oznacza to możliwość zaangażowania polskich specjalistów od infrastruktury wojskowej w realizację inwestycji. MON zaznaczył również, że Wojsko Polskie jest gotowe uczestniczyć w ćwiczeniach na litewskim poligonie – jeśli otrzyma takie zaproszenie.

Brak planów budowy poligonu w Polsce

Jednocześnie ministerstwo wskazało, że Polska nie planuje budowy poligonu w rejonie granicy z Litwą. Jak podkreślono, obecna infrastruktura szkoleniowa jest wystarczająca zarówno dla potrzeb krajowych, jak i ćwiczeń z udziałem sojuszników.

Komunikat MON

Poniżej prezentujemy stanowisko MON:

W związku z pojawiającymi się w mediach informacjami, które nie prezentują prawdziwego stanowiska MON w sprawie rozbudowy infrastruktury poligonowej na Litwie informujemy, że stanowisko polskiego resortu obrony nie zmieniło się i Polska popiera plany dotyczące rozbudowy infrastruktury poligonowej sojuszników, w tym plany Litwy.

Ponadto:

- aktualna jest deklaracja złożona przez Wojsko Polskie dotyczącą ewentualnego wsparcia wojsk litewskich przez polskich specjalistów zajmujących się infrastrukturą,

- jeśli w przyszłości Wojsko Polskie otrzyma zaproszenie do udziału w ćwiczeniach na poligonie na Litwie, weźmie w nich udział.

W obecnej chwili Polska nie planuje budowy poligonu przy granicy z Litwą. Wojsko Polskie posiada dziś wystarczającą liczbę poligonów, na których prowadzone są szkolenia krajowe oraz szkolenia z udziałem wojsk sojuszniczych.

Decyzja litewskiego rządu o budowie poligonu

Komunikat MON odnosi się do informacji, które pojawiły się po decyzji litewskiego rządu o budowie poligonu w Kopciowie, tuż przy granicy z Polską. W przestrzeni publicznej pojawiły się wypowiedzi sugerujące, że Polska odrzuciła możliwość rozszerzenia inwestycji na własne terytorium oraz nie jest zainteresowana projektem. Resort obrony precyzuje jednak, że jego stanowisko nie uległo zmianie. Jeszcze w styczniu 2026 r. wicepremier, szef MON, Władysław Kosiniak-Kamysz, po spotkaniu z litewskim ministrem obrony Robertas Kaunas deklarował wsparcie dla budowy poligonu w miejscowości Kopciowo. Strona polska deklarowała wówczas gotowość do współpracy przy przygotowaniu infrastruktury oraz udziału w przyszłych ćwiczeniach. Podkreślano także, że inwestycja realizowana jest wyłącznie na terytorium Litwy i nie obejmuje obszaru Polski.

Do powyższego odniósł się także litewski minister obrony Robertas Kaunas. Oświadczył, że plany dotyczące utworzenia poligonu wojskowego w Kopciowie, realizowane we współpracy z Polską, pozostają aktualne. „Nic się nie zmieniło. Plan pozostaje taki, jaki był od początku” – napisał Kaunas w mediach społecznościowych, krytykując pojawiające się – jak to określił – „dezinformacyjne nagłówki”.