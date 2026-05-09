Europejska wieś zmienia się w skansen. Alarmujące głosy w Brukseli

"Przyszłość obszarów wiejskich stoi na rozdrożu"

Radim Sršeň, wójt czeskiej gminy Dolní Studénky i sprawozdawca opinii przyjętej podczas sesji plenarnej KR w Brukseli, podkreślił, że tereny wiejskie – stanowiące 80 proc. terytorium Unii Europejskiej i zamieszkane przez niemal 30 proc. jej obywateli – nie mogą dłużej być traktowane wyłącznie przez pryzmat polityki rolnej. W jego opinii obszary te pozostają strukturalnie niedoinwestowane i potrzebują całościowego podejścia oraz realnego finansowania.

– Przyszłość obszarów wiejskich stoi na rozdrożu – mogą stać się albo muzeum, albo tętniącym życiem, atrakcyjnym miejscem do życia dla wszystkich pokoleń – powiedział Sršeň. – Pełne wykorzystanie strategicznego potencjału obszarów wiejskich i podnoszenie jakości życia na wsi to jedyny sposób, by odwrócić niekorzystne trendy demograficzne – dodał.

Niedoinwestowanie obszarów wiejskich osłabia UE

W przygotowanej przez niego opinii KR podkreśla, że obszary wiejskie muszą przestać być wyłącznie "dostawcą żywności i krajobrazu". Dokument wzywa do uznania rozwoju obszarów wiejskich za podstawowy cel polityki spójności, wsparty odrębnym finansowaniem i spójnym podejściem wykraczającym poza sektorowe polityki rolne.

W opinii podkreślono, że utrzymujące się niedoinwestowanie obszarów wiejskich osłabia spójność gospodarczą, społeczną i terytorialną UE, podważa zaufanie do demokracji oraz prawo mieszkańców do pozostania na tych terenach, a także ogranicza długoterminową konkurencyjność UE.

W dokumencie zwrócono zarazem uwagę, że obszary wiejskie odgrywają strategiczną rolę w realizacji kluczowych priorytetów Unii Europejskiej, w tym działań na rzecz przeciwdziałania zmianom klimatu, ochrony środowiska, energii odnawialnej, stabilnych i suwerennych systemów żywnościowych, odporności terytorialnej oraz spójności społecznej.