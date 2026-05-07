Orban powinien stanąć przed sądem? Tak uważa większość Węgrów

oprac. Diana Bartosiuk
dzisiaj, 09:24
Zdecydowana większość Węgrów, bo aż 65 proc. uważa, że ustępujący premier Viktor Orban powinien stanąć przed sądem. Tak pokazał sondaż ośrodka Median, którego wyniki opublikował tygodnik "HVG".

88 proc. wyborców partii TISZA przyszłego premiera Petera Magyara jest zdania, że Orban powinien zostać pociągnięty do odpowiedzialności za domniemane przestępstwa popełnione w czasie ostatnich 16 lat swoich rządów.

Rośnie poparcie dla partii Petera Magyara

Sondaż wykazał również, że niecały miesiąc po wyborach parlamentarnych poparcie Tiszy wśród węgierskiego społeczeństwa nadal rośnie - obecnie cieszy się ona 70 proc. poparciem osób, które „na pewno” wzięłyby udział w wyborach.

Wyniki skomentował na X przewodniczący Tiszy Peter Magyar, pisząc: „Brakuje słów. TISZA: 70 proc. - Fidesz: 23 proc. Bezprecedensowe liczby, bezprecedensowa odpowiedzialność. Prawdziwa praca zaczyna się 9 maja” - w dniu zaprzysiężenia nowego rządu.

Węgrzy są optymistami. Ich zdaniem kraj zmierza w dobrym kierunku

Badanie zwróciło również uwagę na to, że nastroje społeczne na Węgrzech uległy w ostatnim czasie poprawie - 63 proc. Węgrów uważa, że sytuacja w kraju zmierza w dobrym kierunku, a 23 proc., że w złym. Od wyborów odsetek optymistów prawie się podwoił - podkreśliły węgierskie media.

TISZA zdobyła 12 kwietnia 141 mandatów w 199-osobowym Zgromadzeniu Narodowym, kończąc 16-letnie rządy Viktora Orbana. Wynik ten dał partii Magyara większość konstytucyjną.

Źródło: PAP
