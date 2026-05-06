Forsal logo

Polska i Niemcy przyjmują najwięcej uchodźców w Europie. Rośnie liczba migrantów międzynarodowych

oprac. Diana Bartosiuk
Ten tekst przeczytasz w 4 minuty
dzisiaj, 09:21
Migranci, ludzie, ulica
Liczba migrantów na świecie wzrosła trzykrotnie/Shutterstock
Rośnie liczba migrantów międzynarodowych. Już 3,7 proc. ludzi na świecie żyje poza krajem urodzenia. Najwięcej migrantów pochodzi z Azji, głównie z Indii. Co jest głównym powodem, dla którego miliony ludzi opuszczają ojczyznę? Nie zawsze są to konflikty zbrojne.

Liczba migrantów międzynarodowych na świecie wzrosła przez pół wieku ponad trzykrotnie: z 84 mln w 1970 r. do 304 mln w 2024 r. – wynika z raportu opublikowanego we wtorek przez Międzynarodową Organizację ds. Migracji (IOM). Jeden z 20 największych korytarzy migracyjnych na świecie przebiega przez granicę Polski z Niemcami.

Większość ludzi migruje w celach zarobkowych

Autorzy raportu zwrócili uwagę, że „postęp technologiczny, niższe koszty podróży i łączność cyfrowa sprawiły, że globalna mobilność stała się bardziej dostępna, ale to nierówności ekonomiczne, trendy demograficzne, konflikty i zmiany środowiskowe nadal kształtują wzorce migracji”. W ich opinii „większość ludzi migruje w celach zarobkowych, rodzinnych lub edukacyjnych, lecz wciąż inni są zmuszeni do migracji z powodu prześladowań, przemocy lub katastrof”.

Według dokumentu migranci międzynarodowi stanowią 3,7 proc. globalnej populacji, choć w niektórych krajach ten odsetek jest o wiele większy, na przykład w Zjednoczonych Emiratach Arabskich stanowią oni 74 proc. całej populacji.

Nowe zasady pobytu dla obywateli Ukrainy. Od dziś można składać wnioski
Nowe zasady pobytu dla obywateli Ukrainy. Od dziś można składać wnioski

Prawie połowa migrantów pochodzi z Azji

Ponad 40 proc. migrantów, czyli 121 mln osób, urodziło się w Azji, a ponad 20 proc. pochodzi głównie z sześciu krajów azjatyckich: Indii (kraj, z którego pochodziło najwięcej migrantów), Syrii, Bangladeszu, Chin, Afganistanu lub Pakistanu. Drugim krajem pod względem pochodzenia migrantów jest Meksyk.

W globalnym ujęciu migracji międzynarodowej mężczyźni przeważają nad kobietami w proporcji 52 proc. do 48 proc., co daje 158 mln mężczyzn i 146 mln kobiet. Różnica między płciami pogłębiła się w ciągu ostatnich 20 lat – proporcje w 2005 r. między mężczyznami a kobietami wyniosły 51,1 proc. do 48,9 proc. czyli odpowiednio 98 mln mężczyzn do 94 mln kobiet.

Największe korytarze migracyjne na świecie

IOM, będąca agendą ONZ, podała, że w 2024 r. Europa i Azja przyjęły - odpowiednio - ok. 94 mln i 92 mln migrantów międzynarodowych, co stanowi 61 proc. w globalnym rachunku. Na kolejnym miejscu znalazła się Ameryka Północna z ponad 61 mln migrantów, co stanowi 20 proc. globalnej populacji migrantów. Następnie Afryka - 10 proc., Ameryka Łacińska i Karaiby - po 6 proc. oraz Oceania - 3 proc.

W raporcie wskazano 20 największych korytarzy migracyjnych, biegnących przez granice między dwoma państwami. Największy z nich przebiega z Meksyku do USA - trasę tę pokonało w 2024 r. ok. 11 mln osób. Drugi co do wielkości szlak prowadzi między Afganistanem a Iranem (3,7 mln migrantów), a trzeci - między Syrią a Turcją (ponad 3,5 mln migrantów). Czwarte miejsce zajmuje trasa migracyjna między Rosją a Ukrainą.

1,1 mln cudzoziemców pracuje w Polsce. Ich liczba stale rośnie
1,1 mln cudzoziemców pracuje w Polsce. Ich liczba stale rośnie

Polska i Niemcy przyjmują najwięcej uchodźców w Europie

17. miejsce na liście zajmuje korytarz na granicy między Niemcami a Polską. Jednocześnie te dwa kraje są - odpowiednio - pierwszym i drugim państwem przyjmującym najwięcej uchodźców w Europie. Na trzecim miejscu jest Francja.

W 2024 r. Polska odnotowała także drugą co do wielkości w Europie falę przesiedleń wewnętrznych, spowodowanych katastrofami naturalnymi: ponad 44 tys. osób przeprowadziło się w związku z powodzią, która dotknęła głównie Dolny Śląsk i Opolszczyznę. Najwyższą liczbę takich przesiedleń odnotowano dwa lata temu w Grecji (60 tys. osób), co miało związek z pożarami.

Powołując się na dane Banku Światowego w raporcie podano, że w 2024 r. Indie, Meksyk i Filipiny były trzema krajami z największą liczbą odbiorców przekazów na świecie, o łącznej wartości przekraczającej 245 mld dolarów. USA są nieprzerwanie państwem, z którego wysyła się największe przekazy pieniężne, ich wartość dwa lata temu wyniosła ok. 100 mld USD. Na kolejnym miejscu uplasowała się Arabia Saudyjska (46 mld USD), Szwajcaria (40 mld USD) i Niemcy (24 mld USD). Jak podkreślono, ze względu na brak danych dotyczących przekazywania pieniędzy drogą nieformalną, ich rzeczywista skala jest znacznie większa niż dostępne szacunki.

Raport IOM dotyczy migracji międzynarodowej w 2024 r. Analizę oparto na aktualnych źródłach statystycznych, zebranych m.in. przez Departament Spraw Gospodarczych i Społecznych Organizacji Narodów Zjednoczonych (UN DESA), Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), Organizację Narodów Zjednoczonych do spraw Oświaty, Nauki i Kultury (UNESCO), Bank Światowy oraz Biuro Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców (UNHCR). Pierwszy globalny raport IOM dotyczący migracji międzynarodowych został opublikowany w 2000 r.

INFOR Kalkulatory – narzędzia, którym ufa biznesDarmowe kalkulatory - Sprawdź
kal1.png
Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło: PAP
oprac. Diana Bartosiuk
Zobacz wszystkie artykuły tego autoraPolska i Niemcy przyjmują najwięcej uchodźców w Europie. Rośnie liczba migrantów międzynarodowych »
Tematy: migracjaimigrancipolityka migracyjnauchodźcy
Powiązane
Dzieci, przedszkolaki
Kolejny kraj ma problem. Tu populacja dzieci maleje od 45 lat
Mieszkanie, pieniądze, pensja
Na tyle wystarcza warszawska pensja. Własne mieszkanie w stolicy poza zasięgiem
Władimir Putin
Rosja szykuje się do agresji na kraj NATO? Szef MON mówi wprost
Zobacz
|
Kto nie złoży oświadczenia w terminie, zapłaci rachunki grozy za prąd
Kto nie złoży oświadczenia w terminie, zapłaci rachunki grozy za prąd. Czasu coraz mniej
Ponad 8 tysięcy złotych. Taka będzie nowa pensja minimalna. Podwyżki dla setek tysięcy Polaków już od lipca
Ponad 8 tysięcy złotych. Taka będzie nowa pensja minimalna. Już od lipca podwyżki dla setek tysięcy Polaków. Decyzja już została zatwierdzona
Polska szykuje się na najgorsze. 2477 gmin gotowych do masowej ewakuacji ludności
Polska szykuje się na najgorsze. 2477 gmin gotowych do masowej ewakuacji ludności
podlewanie, deszczówka, nieruchomości, świadczenie, dofinansowanie
Będzie można za darmo podlewać trawnik i myć auto na podjeździe – nowe świadczenie dla właścicieli nieruchomości
Zapisz się na newsletter
Zapraszamy na newsletter Forsal.pl zawierający najważniejsze i najciekawsze informacje ze świata gospodarki, finansów i bezpieczeństwa.

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj