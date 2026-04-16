Propozycja Iranu. Jest więcej pytań niż odpowiedzi

Źródło agencji Reuters przekazało, że Teheran może zgodzić się, by statki korzystały z omańskiej strony cieśniny bez przeszkód ze strony Iranu. Formalne złożenie tej propozycji ma - według agencji - zależeć od tego, czy Waszyngton będzie gotowy spełnić żądanie Teheranu.

Nie wiadomo, czy Iran zgodziłby się też na usunięcie min postawionych w cieśninie, ani czy wszystkie statki, w tym powiązane z Izraelem, mogłyby swobodnie przez nią przepływać.

Źródło Reutersa w zachodnich służbach bezpieczeństwa potwierdziło, że Teheran opracowuje propozycję w sprawie swobodnej żeglugi po wodach omańskich. Nie wiadomo jednak, czy Waszyngton już na nią odpowiedział.

Setki statków i tysiące marynarzy utknęło w Zatoce Perskiej

Władze w Teheranie faktycznie zamknęły cieśninę Ormuz, kluczową dla globalnego transportu surowców energetycznych, po tym jak 28 lutego Izrael i USA rozpoczęły wojnę przeciwko Iranowi.

Z powodu blokady utknęły setki tankowców i innych statków oraz 20 tys. marynarzy w Zatoce Perskiej. Kontrola nad tym szlakiem pozostaje kluczową kwestią w negocjacjach między Iranem i USA. Od poniedziałku trwa amerykańska blokada irańskich portów - okręty płynące do i z nich są zawracane.