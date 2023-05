Reklama

Ożywienie gospodarcze Chin utknęło w martwym punkcie

Choć w kwietniu w wielu sektorach chińskiej gospodarki tempo spadków zysków zwolniło, to rentowność kopalń jest coraz gorsza. Najgorzej w ujęciu miesięcznym wypadli producenci metali żelaznych, do których należą wytwórcy stali. Surowiec ten wykorzystuje się w budynkach i samochodach.

Jednak spowolnienie spadków nie jest efektem poprawy wyników, ale efektem niskiej bazy w porównaniu z rokiem ubiegłym, gdy Szanghaj był w stanie lockdownu.

Dane o zyskach to tylko najnowsze dane z szeregu informacji, które pokazują, że ożywienie gospodarcze Chin utknęło w martwym punkcie, szczególnie w branżach związanych z produkcją i budownictwem.

Trudna sytuacja w górnictwie

Górnicy pracujący dla największego na świecie producenta węgla muszą mierzyć się z załamaniem cen w obliczu wysokiej podaży. Powód? Rosnąca produkcja krajowa oraz masowy import podniosły zapasy surowca do historycznie wysokich poziomów. Cena referencyjna węgla w porcie Qinhuangdao spadła w tym roku o 18 proc. - do najniższego poziomu od początku 2022 roku. Z kolei ceny skroplonego gazu ziemnego spadły o 40 proc. od początku roku.

Te spadki cen są sprzeczne z tradycyjnymi trendami, ponieważ zazwyczaj o tej porze roku rosną temperatury powietrza, a to oznacza większe wykorzystanie klimatyzacji i surowców energetycznych potrzebnych do wytworzenia prądu.

Koniec wysokich cen węgla?

„Dobre dni wysokich cen węgla w zasadzie dobiegają końca”, ocenia firma badawcza Fengkuang Coal Logistics, która również zauważyła stale rosnący udział odnawialnych źródeł energii w chińskim miksie energetycznym.

Z drugiej strony spadające ceny sprzyjają elektrowniom zasilanym paliwami kopalnymi.

Elektrownie węglowe należące do niezależnych wytwórców energii mogą zacząć przynosić zyski od drugiego kwartału, ponieważ tak zwany ciemny spread, czyli marża zysku stawek za energię elektryczną w stosunku do kosztów węgla, dalej się rozszerza, zauważa Tony Fei, analityk w BOCI Research Ltd.

W połowie ubiegłego roku huty biły na alarm z powodu warunków kryzysowych w branży u szczytu blokad Covid w Chinach. Zapowiada się kolejne ponure lato, ponieważ popyt sezonowy spada. Ponowne otwarcie gospodarki po pandemii w niewielkim stopniu poprawiło sytuację, a rozczarowujący sezon budowlany w drugim kwartale spowodował, że huty obniżyły ceny.

Chiny prawdopodobnie ponownie zmniejszą produkcję surowców energetycznych w tym roku, aby pomóc w osiągnięciu celów klimatycznych, co powinno wspierać ceny i marże. Ale w przypadku braku odrodzenia popytu, będzie to słabe pocieszenie dla największego na świecie przemysłu stalowego.