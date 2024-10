Zastrzyk o wartości 500 mld juanów

Bank Ludowy Chin przeprowadził w październiku operację o wartości 500 mld juanów polegającą na zawarciu „umów bezwarunkowego odkupu zwrotnego”. Celem takiej operacji jest zabezpieczenie płynności w systemie bankowym, podał bank w czwartkowym oświadczeniu. Umowy zostały zawarte na sześć miesięcy.

To pierwszy raz, kiedy władze monetarne ujawniły wykorzystanie narzędzia zaprezentowanego wcześniej w tym tygodniu. Program pozwala bankowi centralnemu na zakup szeregu papierów wartościowych od pierwotnych dealerów na okres maksymalnie jednego roku. Kwalifikujące się papiery wartościowe obejmują obligacje państwowe, obligacje samorządowe i dług korporacyjny. Narzędzie to pomaga wypełnić lukę w zestawie narzędzi banku centralnego do dostarczania płynności o dłuższym terminie, niż istniejące siedmiodniowe transakcje reverse repo.

Taki finansowy zastrzyk pomaga bankom poradzić sobie z drenażem płynności netto w wysokości 481 mld juanów w ciągu ostatnich trzech miesięcy za pośrednictwem jednorocznych pożyczek banku centralnego, znanych jako średnioterminowy instrument pożyczkowy. Nastąpiło to po tym, gdy presja na finansowanie kredytodawców wzrosła z powodu spadku wartości depozytów oszczędnościowych, a także przekierowania pieniędzy na akcje z instrumentów dłużnych o niższej rentowności.

Wsparcie dla gospodarki

Zapewnienie wystarczającej płynności na rynku jest kluczowe dla wsparcia gospodarki, która boryka się z niskim popytem krajowym oraz utrzymującym się kryzysem na rynku nieruchomości. Oczekuje się, że Chiny wyemitują więcej długu rządowego w ramach pakietu stymulacyjnego, co z kolei może ograniczyć płynność na rynku międzybankowym.

Według Sereny Zhou, ekonomistki z Mizuho Securities, zastrzyk finansowy o wysokości 500 miliardów juanów odpowiada efektowi obniżenia stopy rezerw obowiązkowych banków o 25 punktów bazowych, co uwalnia gotówkę, którą banki mogą pożyczać.