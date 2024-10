Przemysł w Chinach notuje kolejny miesiąc strat

Po spadku o 17,8 proc. w sierpniu, zyski producentów zmniejszyły się we wrześniu o kolejne 27,1 proc. rdr. Jest to najgłębszy spadek zanotowany od marca 2020 roku, kiedy to wyniki zmniejszyły się o 34,9 proc., podał Wind Information.

Baza danych nie uwzględnia informacji z większej części 2022 roku, czyli w czasie gdy Chiny podjęły niespotykaną skalę działania na rzecz zwalczania pandemii Covid-19. Wówczas, takie centra przemysłowo-handlowe jak Szanghaj wyłączone z życia gospodarczego, co dość negatywnie odbiło się na międzynarodowym handlu.

Pekin chce pobudzić wewnętrzny popyt

Władze Chin zwiększyły w ostatnich tygodniach nakłady, aby pobudzić wzrost. Parlament kraju zaplanował spotkanie na początek przyszłego miesiąca, po którym Ogólnochińskie Zgromadzenie Przedstawicieli Ludowych ma ogłosić szczegóły dotyczące wyczekiwanego bodźca fiskalnego. Jak stwierdził cytowany przez CNBC główny ekonomista Goldman Sachs ds. Chin, Hui Shan, publikacja danych „podkreśla potrzebę bardziej zdecydowanej reakcji politycznej w obliczu słabego popytu krajowego i presji deflacyjnej”.

Rentowność i zyski producentów spadają

W ciągu pierwszych dziewięciu miesięcy zyski przemysłowe spadły o 3,5 proc. w porównaniu z rokiem poprzednim. Statystyk NBS Yu Weining powiedział, że „niewystarczający popyt i gwałtowny spadek cen producentów” obciążyły rentowność firm przemysłowych. Dane opublikowane na początku tego miesiąca pokazały, że wskaźnik cen producenta spadł we wrześniu w ujęciu rok do roku o 2,8 proc. W sierpniu spadek ten wyniósł tylko (?) 1,8 proc. w poprzednim miesiącu.

Chińska gospodarka musi przyspieszyć

Gospodarka Chin wzrosła o 4,6 proc. w trzecim kwartale, co jest najgorszym wynikiem od początku 2023 roku. W pierwszych trzech kwartałach roku gospodarka wzrosła o 4,8 proc. rdr. Na bieżący rok Pekin założył około 5 proc. wzrostu gospodarczego. I wiele wskazuje na to, że będzie się starał zwiększyć tempo, aby osiągnąć ten poziom.

Ile wyniesie PMI za październik?

W czwartek Chiny mają opublikować oficjalny indeks menedżerów ds. zakupów w sektorze produkcyjnym za październik. Ekonomiści ankietowani przez Reuters, spodziewają się, że liczba ta po pięciu miesiącach recesji wyniesie 50,1. PMI wyniósł 49,8 we wrześniu, 49,1 w sierpniu, 49,4 w lipcu i 49,5 w czerwcu. Odczyt powyżej 50 wskazuje na zwiększoną aktywność gospodarczą, podczas gdy odczyt poniżej tego poziomu sugeruje recesję.