Podczas kampanii Trump groził nałożeniem 60 proc. stałej opłaty na chińskie towary, oprócz powszechnego 10 proc. cła na wszystko, co importuje USA, co znacznie zaszkodziłoby handlowi między największymi gospodarkami świata. Dlatego po reelekcji Donalda Trumpa, organ planistyczny Chin przyłączył się do apeli, aby rząd w Pekinie wzmocnił popyt krajowy.

„W nadchodzącym okresie rynek krajowy w Chinach będzie wyraźniej dominował w cyklu gospodarczym” — zgodnie z komentarzem cytowanym przez agencję Bloomberg i opublikowanym w poniedziałek w Economic Daily przez Narodową Komisję ds. Rozwoju i Reform.

Rozwój popytu krajowego „jest nie tylko strategiczną potrzebą dla rozwoju samych Chin, ale także pomaga w rozwiązywaniu skutków wstrząsów zewnętrznych i spadku popytu zewnętrznego” — powiedziała agencja rządowa odpowiedzialna za planowanie polityki makroekonomicznej.

„Uważamy, że pakiet polityki mający na celu zwiększenie popytu krajowego zostanie wzmocniony w przyszłym roku” – napisali analitycy CNCB Hong Kong Investment Ltd., w tym Liu Boyang, w poniedziałkowej notatce.

Nie tylko Chiny są zagrożone

Jak stwierdził w niedawnej notatce Andrew Tilton, główny ekonomista Goldman Sachs ds. regionu Azji i Pacyfiku, deficyt handlowy USA z Chinami nieco się zmniejszył od czasu rządów Trumpa. Jednak w przypadku innych azjatyckich eksporterów deficyty w obrotach znacznie wzrosły.

„Korea, Tajwan, a zwłaszcza Wietnam odnotowały duże zyski w handlu w porównaniu ze Stanami Zjednoczonymi” – zauważył Tilton, dodając, że pozycja Korei i Tajwanu odzwierciedla ich „uprzywilejowaną pozycję” w łańcuchu dostaw półprzewodników, podczas gdy Wietnam skorzystał na przekierowaniu handlu z Chin.

W 2023 r. nadwyżka handlowa Korei Południowej ze Stanami Zjednoczonymi osiągnęła rekordowe 44,4 mld dolarów. Eksport Tajwanu do Stanów Zjednoczonych w pierwszym kwartale 2024 r. osiągnął rekordową wartość 24,6 mld dolarów, co oznacza wzrost o 57,9 proc. w porównaniu z analogicznym okresem w roku ubiegłym. Nadwyżka handlowa Wietnamu z USA od stycznia do września wyniosła 90 miliardów dolarów.

Indie i Japonia również notują nadwyżki w stosunkach handlowych ze Stanami Zjednoczonymi, przy czym nadwyżka Japonii pozostaje stosunkowo stabilna, a Indii w ostatnich latach umiarkowanie rośnie, podał Goldman Sachs.