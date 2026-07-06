Rosyjskie porty nad Bałtykiem uszkodzone. Powód? Ukraińskie drony

Atak ukraińskich dronów na Rosję

„W nocy systemy obrony powietrznej przechwyciły i zniszczyły 519 ukraińskich dronów” – poinformowało w oświadczeniu rosyjskie ministerstwo obrony, cytowane przez AFP. Ukraińskie ataki wymierzone były w szczególności w obwód moskiewski, gdzie zniszczono 11 dronów lecących w kierunku stolicy Rosji oraz w obwód leningradzki.

Rekordowy poziom eksportu ropy

Gubernator obwodu leningradzkiego Aleksandr Drozdenko przekazał, że w ostatnich atakach zestrzelono 56 ukraińskich dronów. Ust-Ługa to jeden z największych rosyjskich punktów eksportu ropy naftowej.

Według źródeł, na które powołuje się Reuters, eksport z bałtyckich portów w Primorsku i Ust-Łudze, a także z czarnomorskiego portu w Noworosyjsku osiągnął w czerwcu rekordowy poziom prawie 3 mln baryłek dziennie. Fala ukraińskich ataków na rafinerie ropy naftowej w Rosji doprowadziła do niedoborów paliwa, podwyżki cen i długich kolejek na stacjach benzynowych w tym kraju.

W poniedziałek kilka innych rosyjskich i kontrolowanych przez Rosję regionów również zgłosiło ataki ze strony Ukrainy.

Problemy na Krymie

Tymczasem mianowany przez Rosję szefem władz okupacyjnych Krymu Siergiej Aksjonow poinformował, że w Kerczu w wyniku ataku drona zginęła kobieta, a dwie osoby zostały ranne.

Ataki ukraińskich dronów spowodowały przerwę w dostawie prądu w Sewastopolu na Krymie, gdzie stacjonuje Flota Czarnomorska - poinformował gubernator okupowanego przez Rosję Sewastopola Michaił Razwożajew.

Inne uderzenia na terytorium Rosji

W obwodzie jarosławskim, położonym na północny wschód od Moskwy, dwie osoby zostały ranne odłamkami w wyniku ataku ukraińskiego drona - przekazał gubernator obwodu Michaił Jewrajew, dodając, że w nocy zestrzelono około 70 bezzałogowców.

Władisław Szapsza, gubernator obwodu kałuskiego, położonego na południe od Moskwy, przekazał, że drony uderzyły w teren przemysłowy w rejonie (powiecie) dzierżyńskim, powodując pożar.

Rosja atakuje Ukrainę codziennie od rozpoczętej 24 lutego 2022 rosyjskiej pełnoskalowej inwazji. W ostatnich miesiącach ukraińska armia regularnie przeprowadza ataki dronowe na Rosję, celując głównie w infrastrukturę energetyczną, która umożliwia Kremlowi finansowanie działań wojennych. Negocjacje mające na celu zakończenie wojny, prowadzone przy udziale Stanów Zjednoczonych, znajdują się obecnie w impasie.