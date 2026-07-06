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Rosyjskie porty nad Bałtykiem uszkodzone. Powód? Ukraińskie drony

oprac. Kamil Nowakredaktor, wydawca
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dzisiaj, 11:20
Rosyjskie porty nad Bałtykiem uszkodzone. Powód? Ukraińskie drony
Rosyjskie porty nad Bałtykiem uszkodzone. Powód? Ukraińskie drony/Shutterstock
Rosyjskie porty w Wysocku i Ust-Łudze zostały uszkodzone w wyniku ataku ukraińskich dronów – informuje Reuters, powołując się na rosyjskie władze. Jednocześnie Moskwa przekazała, że minionej nocy zestrzelono 519 ukraińskich bezzałogowców, a na okupowanym Krymie odnotowano ofiarę śmiertelną.

Atak ukraińskich dronów na Rosję

„W nocy systemy obrony powietrznej przechwyciły i zniszczyły 519 ukraińskich dronów” – poinformowało w oświadczeniu rosyjskie ministerstwo obrony, cytowane przez AFP. Ukraińskie ataki wymierzone były w szczególności w obwód moskiewski, gdzie zniszczono 11 dronów lecących w kierunku stolicy Rosji oraz w obwód leningradzki.

Rekordowy poziom eksportu ropy

Gubernator obwodu leningradzkiego Aleksandr Drozdenko przekazał, że w ostatnich atakach zestrzelono 56 ukraińskich dronów. Ust-Ługa to jeden z największych rosyjskich punktów eksportu ropy naftowej.

Według źródeł, na które powołuje się Reuters, eksport z bałtyckich portów w Primorsku i Ust-Łudze, a także z czarnomorskiego portu w Noworosyjsku osiągnął w czerwcu rekordowy poziom prawie 3 mln baryłek dziennie. Fala ukraińskich ataków na rafinerie ropy naftowej w Rosji doprowadziła do niedoborów paliwa, podwyżki cen i długich kolejek na stacjach benzynowych w tym kraju.

W poniedziałek kilka innych rosyjskich i kontrolowanych przez Rosję regionów również zgłosiło ataki ze strony Ukrainy.

Problemy na Krymie

Tymczasem mianowany przez Rosję szefem władz okupacyjnych Krymu Siergiej Aksjonow poinformował, że w Kerczu w wyniku ataku drona zginęła kobieta, a dwie osoby zostały ranne.

Ataki ukraińskich dronów spowodowały przerwę w dostawie prądu w Sewastopolu na Krymie, gdzie stacjonuje Flota Czarnomorska - poinformował gubernator okupowanego przez Rosję Sewastopola Michaił Razwożajew.

Inne uderzenia na terytorium Rosji

W obwodzie jarosławskim, położonym na północny wschód od Moskwy, dwie osoby zostały ranne odłamkami w wyniku ataku ukraińskiego drona - przekazał gubernator obwodu Michaił Jewrajew, dodając, że w nocy zestrzelono około 70 bezzałogowców.

Władisław Szapsza, gubernator obwodu kałuskiego, położonego na południe od Moskwy, przekazał, że drony uderzyły w teren przemysłowy w rejonie (powiecie) dzierżyńskim, powodując pożar.

Rosja atakuje Ukrainę codziennie od rozpoczętej 24 lutego 2022 rosyjskiej pełnoskalowej inwazji. W ostatnich miesiącach ukraińska armia regularnie przeprowadza ataki dronowe na Rosję, celując głównie w infrastrukturę energetyczną, która umożliwia Kremlowi finansowanie działań wojennych. Negocjacje mające na celu zakończenie wojny, prowadzone przy udziale Stanów Zjednoczonych, znajdują się obecnie w impasie.

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Źródło: PAP
oprac. Kamil Nowak

Redaktor i wydawca strony głównej, z redakcjami Grupy Infor (Forsal.pl, Dziennik.pl, GazetaPrawna.pl, Infor.pl, ZdrowieGO.pl) związany od 2010 roku. Zajmuje się tematyką stosunków międzynarodowych, polityki gospodarczej i technologicznej, bezpieczeństwa, a także psychologią, zarządzaniem i pracą. Wcześniej zajmował się naukowo teoriami społeczeństwa sieci. 

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Tematy: RosjaUkrainadrony
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