Zgodnie z dekretem podpisanym w środę, na polecenie prezydenta Rosji Władimira Putina dokonano przeglądu wypłat dla żołnierzy rannych na wojnie w Ukrainie. Rosyjski rząd wprowadził trzystopniową skalę odszkodowań w zależności od poziomu obrażeń.

Putin tnie odszkodowania dla rannych żołnierzy

Najciężej ranni nadal będą otrzymywać 3 miliony rubli (ok. 124 224 zł), co wcześniej było gwarantowane wszystkim rannym żołnierzom. Wypłata za obrażenia uznane za umiarkowane została zmniejszona do 1 miliona rubli (ok. 41 408 zł), a za lekkie do 100 tys. rubli (ok. 4 140 zł).

Sprawiedliwy podział odszkodowań

Daleka kuzynka Putina i wiceminister obrony Anna Cywilewa poruszyła kwestię bardziej sprawiedliwego podziału odszkodowań na początku tego miesiąca po wizycie w szpitalu w Moskwie i spotkaniu z żołnierzami i lekarzami, którzy podzielili się swoim pomysłem na oszczędności. Jeszcze nie wiadomo, ile Rosja zaoszczędzi dzięki temu środkowi. Koszty inwazji na Ukrainę wciąż rosną, a Kreml musi szukać oszczędności.