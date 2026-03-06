Amerykanie poprosili Ukraińców o pomoc

Urzędnik przekazał, że do regionu będą skierowani piloci dronów przechwytujących i specjaliści zajmujący się walką elektroniczną.

Reklama

Źródło nie ujawniło, do jakich krajów udadzą się Ukraińcy. Rozmówca podkreślił jedynie, że ukraińskie wsparcie będzie koncentrowało się na obronie amerykańskich baz wojskowych w regionie.

W czwartek prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował, że Ukraina otrzymała od Stanów Zjednoczonych prośbę o wsparcie w obronie przed irańskimi Shahedami w czasie działań na Bliskim Wschodzie. Dodał, że zostaną uruchomione odpowiednie środki oraz zapewniona obecność ukraińskich specjalistów.

Irańskie drony Shahed są większym zagrożeniem, niż myślano

Wcześniej stacja CNN podała, że przedstawiciele administracji USA przyznają, iż irańskie drony Shahed stanowią większe zagrożenie, niż zakładano. Podkreślono, że amerykańska obrona powietrzna nie będzie w stanie przechwytywać wszystkich.

„Z pewnością przyjmę każdą pomoc, (...) z każdego kraju” – powiedział w czwartek prezydent USA Donald Trump w rozmowie telefonicznej z agencją Reutera.