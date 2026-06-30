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Pożar w zamkniętej strefie Czarnobyla. Promieniowanie pozostaje w normie

oprac. Kamil Nowakredaktor, wydawca
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dzisiaj, 07:48
Pożar w zamkniętej strefie Czarnobyla. Promieniowanie pozostaje w normie
Pożar w zamkniętej strefie Czarnobyla. Promieniowanie pozostaje w normie/Shutterstock
W strefie wykluczenia wokół nieczynnej elektrowni jądrowej w Czarnobylu trwa akcja gaśnicza po pożarze – poinformowała Państwowa Służba ds. Sytuacji Nadzwyczajnych Ukrainy. Służby zapewniają, że poziom promieniowania pozostaje w normie.

Akcja gaśnicza w Czarnobylu

„Obecnie na miejscu pracują ratownicy Państwowej Służby Ukrainy ds. Sytuacji Nadzwyczajnych (DSNS) oraz strażacy przedsiębiorstwa państwowego Piwniczna (Północna) Puszcza. W akcji gaśniczej uczestniczy łącznie ponad 200 osób i około 60 jednostek specjalistycznego sprzętu” – wyjaśniono w komunikacie.

Dla umożliwienia dojazdu pojazdów gaśniczych do ognisk pożaru prowadzone są prace związane z udrażnianiem dróg dojazdowych. Za pomocą specjalistycznego sprzętu wykonywane są również pasy przeciwpożarowe, które ograniczają rozprzestrzenianie się ognia i zapobiegają jego przenoszeniu na kolejne obszary leśne.

Strażacy pracują w trudnych warunkach; temperatura w miejscach objętych pożarem sięga ok. 50 stopni Celsjusza.

Poziom promieniowania

„Poziom promieniowania na terenie prowadzonych działań jest stale monitorowany. Według wyników pomiarów pozostaje on w granicach normy” – podkreśliła ukraińska DSNS.

Do katastrofy w elektrowni atomowej w Czarnobylu doszło 26 kwietnia 1986 r. Wybuch czwartego reaktora siłowni doprowadził do skażenia części terytoriów Ukrainy i Białorusi. Substancje radioaktywne dotarły też nad Skandynawię, Europę Środkową, w tym Polskę, a także na południe kontynentu - do Grecji i Włoch. W strefie wokół Czarnobyla do dziś obowiązuje zakaz osiedlania się ludzi.

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Źródło: PAP
oprac. Kamil Nowak

Redaktor i wydawca strony głównej, z redakcjami Grupy Infor (Forsal.pl, Dziennik.pl, GazetaPrawna.pl, Infor.pl, ZdrowieGO.pl) związany od 2010 roku. Zajmuje się tematyką stosunków międzynarodowych, polityki gospodarczej i technologicznej, bezpieczeństwa, a także psychologią, zarządzaniem i pracą. Wcześniej zajmował się naukowo teoriami społeczeństwa sieci. 

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Tematy: Ukrainaelektrownia atomowaCzarnobyl
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