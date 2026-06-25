„Wybuchy w stolicy. Działają siły Obrony Powietrznej. Pozostawajcie w schronach” – zaapelował mer Kijowa Witalij Kliczko.

Następnie przekazał, że w dzielnicy Darnickiej na ziemię spadły odłamki rakiety. „Służby ratunkowe udają się na miejsce” – napisał Kliczko w komunikatorze Telegram.

Według agencji Interfax-Ukraina wybuchy słychać było także w obwodzie kijowskim. (PAP)