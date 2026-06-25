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Alarm w stolicy Ukrainy. Rosyjskie pociski balistyczne w użyciu

Zdjęcie - Łukasz Dobrzyński
oprac. Łukasz Dobrzyński
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dzisiaj, 21:14
Rakieta balistyczna
W Kijowie słychać było eksplozje, armia mówi o ataku balistycznym/Shutterstock
W czwartek wieczorem w Kijowie odnotowano odgłosy eksplozji. Ukraińskie Siły Powietrzne ostrzegły mieszkańców przed rosyjskim atakiem z użyciem pocisków balistycznych. O wybuchach informowano również z terenu obwodu kijowskiego.

„Wybuchy w stolicy. Działają siły Obrony Powietrznej. Pozostawajcie w schronach” – zaapelował mer Kijowa Witalij Kliczko.

Następnie przekazał, że w dzielnicy Darnickiej na ziemię spadły odłamki rakiety. „Służby ratunkowe udają się na miejsce” – napisał Kliczko w komunikatorze Telegram.

Według agencji Interfax-Ukraina wybuchy słychać było także w obwodzie kijowskim. (PAP)

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Źródło: PAP
Zdjęcie - Łukasz Dobrzyński
oprac. Łukasz Dobrzyński

Wydawca z kilkunastoletnim doświadczeniem. Z Gazetą Prawną związany od 4 lat. Prywatnie miłośnik motocykli i podróżowywania. 

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Tematy: wojna w Ukrainieatak rakietowyKijów
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