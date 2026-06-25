W czwartek wieczorem w Kijowie odnotowano odgłosy eksplozji. Ukraińskie Siły Powietrzne ostrzegły mieszkańców przed rosyjskim atakiem z użyciem pocisków balistycznych. O wybuchach informowano również z terenu obwodu kijowskiego.
„Wybuchy w stolicy. Działają siły Obrony Powietrznej. Pozostawajcie w schronach” – zaapelował mer Kijowa Witalij Kliczko.
Następnie przekazał, że w dzielnicy Darnickiej na ziemię spadły odłamki rakiety. „Służby ratunkowe udają się na miejsce” – napisał Kliczko w komunikatorze Telegram.
Według agencji Interfax-Ukraina wybuchy słychać było także w obwodzie kijowskim. (PAP)
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło: PAP
Zobacz wszystkie artykuły tego autora
oprac. Łukasz Dobrzyński
Wydawca z kilkunastoletnim doświadczeniem. Z Gazetą Prawną związany od 4 lat. Prywatnie miłośnik motocykli i podróżowywania.
Powiązane
Zobacz
|