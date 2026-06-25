„Kiedy zobaczycie na Kinburnie ukraińską piechotę morską, to można będzie mówić, że to wydarzenie nastąpiło. Terytorium nie uznaje się za wyzwolone, póki nie stanie na nim noga piechoty” – powiedział Płetenczuk, cytowany przez portal Suspilne.

Wycofanie wojsk rosyjskich z Kinburnu? Ukraina mówi o ewakuacji okupantów

Wcześniej regionalne dowództwo ukraińskich wojsk obrony terytorialnej Południe poinformowało na Facebooku, że z Mierzei Kinburnskiej, jedynej okupowanej przez Rosję części obwodu mikołajowskiego, na południu Ukrainy, trwa ewakuacja wojsk rosyjskich.

„Siły Obrony Południa zmusiły swym potężnym ostrzałem do wycofania się okupantów z zajmowanych pozycji; trwa ewakuacja ocalałego personelu, okupanci opuszczają swoje linie obronne. Nie zatrzymujemy się! Pewnego dnia nasze czołgi w końcu dotrą do Dżankoju!(miasta na okupowanym przez Rosję Krymie - PAP)” — napisała służba prasowa dowództwa.

Mierzeja Kinburska pod presją wojny. Kluczowy punkt strategiczny nad Morzem Czarnym

We wpisie opublikowano również nagranie żółto-niebieskiej flagi powiewającej na tle zniszczonego budynku na Mierzei Kinburnskiej.

Mierzeja Kinburnska, piaszczysty obszar w północno-zachodniej części Półwyspu Kinburnskiego, częściowo oddziela Morze Czarne od limanu Dniepru i Bohu. Wojska rosyjskie zajęły ją w marcu 2022 roku, przekształcając w przyczółek do regularnych ataków na południe Ukrainy. (PAP)