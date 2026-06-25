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Ukraina podlicza skutki wojny. Skala zniszczeń jest ogromna

Zdjęcie - Łukasz Dobrzyński
oprac. Łukasz Dobrzyński
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dzisiaj, 18:08
Rosyjski nalot na Ukrainę
W wyniku wojny z Rosją najbardziej ucierpiały branże budowlana, transportowa i energetyczna/shutterstock
Bezpośrednie straty materialne Ukrainy spowodowane rosyjską agresją między lutym 2022 r. a grudniem 2025 r. oszacowano na 195 mld dolarów – wynika z opublikowanego w lutym piątego raportu RDNA5 dotyczącego skutków wojny. Największe szkody odnotowano w sektorach budownictwa, transportu oraz energetyki.

Straty wojenne Ukrainy sięgnęły 195 mld dolarów

W raporcie, który jest wspólnym przedsięwzięciem Banku Światowego, ONZ, Komisji Europejskiej i ukraińskiego rządu, stwierdzono wzrost strat Ukrainy o 19 mld dolarów porównaniu z rokiem 2024.

Bezpośrednie zniszczenia wojenne, licząc od początku pełnoskalowej wojny, czyli od lutego 2022 r., do grudnia 2025 r., wyniosły 195 mld dolarów. Jak oszacowano, w ciągu 46 miesięcy konfliktu najbardziej ucierpiały sektory budownictwa, transportu i energetyki, z czego największe szkody, straty i potrzeby dotyczą obwodów frontowych i obszarów metropolitalnych.

Między grudniem 2024 r. a grudniem 2025 r. stwierdzono wzrost o około 21 proc. zniszczeń w infrastrukturze energetycznej, czyli wytwarzaniu energii, jej przesyle i dystrybucji, a także w ciepłownictwie. Autorzy raportu odnotowali wzrost zniszczeń w sektorze transportu o około 24 proc., co wynika - ich zdaniem - z nasilenia rosyjskich ataków na kolej i porty, do których dochodziło w 2025 r. Jak wyliczono, według stanu z 31 grudnia 2025 r. w wyniku rosyjskiej agresji uszkodzonych lub zniszczonych zostało 14 proc. budynków mieszkalnych, czyli ponad 3 mln gospodarstw domowych.

Koszt odbudowy Ukrainy może przekroczyć 588 mld dolarów

Całkowity koszt odbudowy Ukrainy w ciągu kolejnej dekady oceniono w tym dokumencie na 588 mld dolarów. Kwota ta stanowi prawie trzykrotność szacowanego nominalnego PKB Ukrainy.

Z raportu RDNA5 wynika, że największe potrzeby w zakresie odbudowy ukraińskiej infrastruktury odnotowuje transport – ponad 96 mld dolarów, sektor energetyczny – prawie 91 mld dolarów i mieszkalnictwo – 90 mld dolarów. Na kolejnych miejscach uplasowały się handel i przemysł – prawie 63 mld dolarów oraz rolnictwo – przeszło 55 mld dolarów. Jak wyliczono, rozminowywanie terenów i usuwanie gruzów wyniesie co najmniej 28 mld dolarów.

Kijowska Szkoła Ekonomiczna w raporcie opublikowanym w lutym 2026 r. oszacowała stratę w dochodach gospodarki ukraińskiej na 1,7 bln dolarów do końca tego roku. Analitycy zaznaczyli, że straty te przekraczają przedwojenny PKB Ukrainy z 2021 r. ponad trzykrotnie.

W opinii ekspertów największe straty w dochodach dotyczą ukraińskich sektorów produkcyjnych, w tym handlu (696,3 mld dolarów), przemysłu wraz z budownictwem i usługami (645,6 mld dolarów) oraz rolnictwa (81,9 mld dolarów). Straty poniosły także kluczowe sektory infrastrukturalne, w tym energetyka (75,3 mld dolarów) i transport (60,2 mld dolarów).

W raporcie Kijowskiej Szkoły Ekonomicznej podkreślono, że oprócz utraconych dochodów, wojna z Rosją wygenerowała znaczne koszty gospodarcze, w tym największe w sektorze mieszkaniowym (26,8 mld dolarów) i na rozminowanie terenów (24,6 mld dolarów). Jak wyliczono, wydatki rządowe na pomoc społeczną również znacząco wzrosły, osiągając 7,5 mld dolarów. Demontaż zniszczonych budynków i usuwanie gruzów to z kolei wydatek rzędu 13 mld dolarów.

Eksperci wskazują cztery filary odbudowy Ukrainy

Eksperci z brytyjskiego think tanku Chatham House zauważyli w analizie opublikowanej 22 czerwca 2026 r., że „od 2022 r. dyskurs na temat odbudowy Ukrainy uległ zmianie, zarówno w kraju, jak i na arenie międzynarodowej”. W ich opinii, na początku pełnoskalowej inwazji Rosji dyskusja na ten temat koncertowała się wokół projektu nowego „Planu Marshalla” dla powojennej odbudowy Ukrainy.

„Od tego czasu ewoluował on i rozwijał się w dwóch nowych kierunkach. Pierwszy dotyczy szybkiego przywrócenia zdolności kraju do utrzymania kluczowych, podstawowych systemów (takich jak edukacja, energetyka, opieka zdrowotna i transport). Drugi koncentruje się na opracowaniu holistycznej wizji odbudowy, obejmującej wymiar społeczny, gospodarczy i instytucjonalny, z silnym naciskiem na przyjęcie podejścia bardziej zorientowanego na człowieka, w przeciwieństwie do podejścia opartego wyłącznie na państwie” – czytamy w dokumencie wydanym przez Chatham House.

Brytyjscy analitycy rekomendowali, by odbudowa Ukrainy objęła cztery elementy. Pierwszy z nich to odbudowa kluczowej infrastruktury krajowej, takiej jak energetyka, szpitale, mieszkalnictwo, logistyka, szkoły i transport. Następny obejmuje reformy instytucji, zarówno krajowych, jak i lokalnych, co ułatwi Ukrainie staranie się o członkostwo w Unii Europejskiej, ożywi gospodarkę, a także przyciągnie inwestorów. Kolejnym elementem jest rozszerzenie programów wspierających powrót do zdrowia osób wymagających opieki medycznej, w tym psychiatrycznej, oraz inwestycje w rozwój szkolnictwa. Ostatni element odbudowy Ukrainy obejmowałby programy odszkodowań za szkody wojenne, odbudowę przestrzeni publicznej, a także wsparcie dla weteranów, osób przesiedlonych, dzieci, osób starszych i z niepełnosprawnościami. (PAP)

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Źródło: PAP
Zdjęcie - Łukasz Dobrzyński
oprac. Łukasz Dobrzyński

Wydawca z kilkunastoletnim doświadczeniem. Z Gazetą Prawną związany od 4 lat. Prywatnie miłośnik motocykli i podróżowywania. 

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Tematy: wojnaodbudowa Ukrainyzniszczenia wojenne
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