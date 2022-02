W Kijowie od godz. 17 w sobotę obowiązywała godzina policyjna.

Obywateli poproszono, by z domów wychodzili tylko wtedy, gdy jest to konieczne.

Na ulicach w różnych częściach miasta dochodzi do walk – podano. „Ogólnie sytuacja w nocy była spokojna, choć dochodziło do walk z dywersantami. Miasto przygotowywało się do obrony” – poinformowała administracja.

Mieszkańców uprzedzono również, że na ulicach pojawiły się fortyfikacje i pułapki przeciwczołgowe (tzw. jeże).

Godzina policyjna będzie obowiązywać od godz. 22 do 7 we wtorek.