Małopolska otrzymała specjalne wyróżnienie m.in. ze względu na planowane działania związane ze współpracą z ukraińskimi instytucjami otoczenia biznesu, przedsiębiorcami oraz szerzej - wsparcie Ukrainy w jej odbudowie i europejskich aspiracjach. Doceniono również silne partnerstwo regionalne i zaangażowanie wielu instytucji w działania służące wzmacnianiu potencjału biznesowego i innowacyjnego Małopolski.

- Niewątpliwie duże znaczenie miał fakt, że jako region na przestrzeni lat zrobiliśmy ogromny skok rozwojowy. Dawniej czerpaliśmy ze wsparcia i doświadczeń innych regionów, bardziej rozwiniętych. To dostarczyło cennych inspiracji i motywacji. Dziś chcemy się dzielić tym z innymi regionami, w szczególności Ukrainą, która stoi u progu Unii Europejskiej. Ta otwartość Małopolski również odegrała dużą rolę w decyzji o wyróżnieniu naszego regionu – mówi Witold Kozłowski, marszałek Małopolski.

Przypomina, że jeszcze dwie dekady temu, i progu wejścia do Unii Europejskiej, region należał do słabo rozwiniętych i niezamożnych, a w całej Polsce żywe było wyobrażenie o „galicyjskiej biedzie”. Wszystko to zmieniło się za sprawą dynamicznego rozwoju, do którego lokalne samorządy, przy silnym wsparciu tego regionalnego, umiejętniewykorzystały rekordowe w dziejach środki z zewnątrz, przede wszystkim z UE. Nowoczesna infrastruktura pomogła w rozwijaniu biznesów setkom tysięcy przedsiębiorców. Właśnie wyjątkowa przedsiębiorczość stała się w ostatnich latach wizytówką Małopolski.

Najlepsza oferta wiedzy i wsparcia dla Ukrainy

W 13-letniej historii konkursu, w którym wyłaniane są Europejskie Regiony Przedsiębiorczości, jury nigdy nie przyznało żadnych dodatkowych wyróżnień dla regionów innych niż nagrodzone tytułem ERP na dany rok. Małopolska jest więc pierwszym regionem w Europie, który otrzymał takie wyróżnienie, będąc jednocześnie regionem posiadającym już tytuł ERP (Małopolska została nim nagrodzona w 2016 r.).

- To ogromny zaszczyt, że po raz drugi nasze działania zostały docenione i wyróżnione na szczeblu europejskim. To niewątpliwie wielki sukces Małopolski. Warto podkreślić, że otrzymując nagrodę na 2016 r. byliśmy pierwszym polskim regionem z tytułem ERP. Kolejne polskie województwo - Pomorze wraz z Miastem Gdańsk - dołączyło do tego wyjątkowego grona dopiero w 2020 r. – przypomina marszałek Witold Kozłowski.

Konkurs ERP organizuje Komitet Regionów we współpracy m.in. z Komisją Europejską oraz Parlamentem Europejskim. Od 2011 r. nagradza on regiony i miasta posiadające przyszłościowe wizje rozwoju i wspierania przedsiębiorczości oraz efektywnie wykorzystujące środki publiczne (w tym fundusze europejskie) na rzecz rozwoju gospodarczego.

oraz efektywnie wykorzystujące środki publiczne (w tym fundusze europejskie) na rzecz rozwoju gospodarczego. Rokrocznie nagradzane są tylko 3 regiony z całej Europy. Konkurs jest kierowany do miast i regionów z 27 państw członkowskich UE, a więc konkurencja jest ogromna.

- Myślą przewodnią, wokół której skupione są działania Małopolski, jest „Odpowiedzialna przyszłość”. Z jednej strony uwzględnia ona dobre praktyki ostatnich lat jako solidny filar potwierdzający wiarygodność regionu, a z drugiej wychodzi naprzeciw dynamicznej sytuacji. Widzimy nie tylko zagrożenia i wyzwania, ale przede wszystkim jesteśmy przekonani, że stanowią one szansę na pozytywne zmiany i stabilny, zrównoważony rozwój – kwituje marszałek Małopolski.

Podkreśla, że dzięki budowanej przez lata mocnej pozycji regionu, mieszkańcy bardzo dobrze poradzili sobie z wyzwaniami, z jakimi przyszło się mierzyć w ostatnich latach całej Europie. Po wybuchu pandemii Małopolska, jako jedyny region w Polsce, uruchomiła błyskawicznie regionalną Małopolską Tarczę Antykryzysową, przeznaczając ok. 2,3 mld zł na walkę z COVID-19 i łagodzenie skutków pandemii dla gospodarki.

- Od lutego 2022 r. solidaryzujemy się z Ukrainą i jej obywatelami, którzy bardzo licznie przybyli do naszego regionu. W ramach Małopolskiej Tarczy Humanitarnej inwestujemy ok. 100 mln zł na wsparcie obywateli Ukrainy w różnych obszarach, w tym edukacji, rynku pracy – mówi Witold Kozłowski.

Wyjaśnia, że mając świadomość globalnej sytuacji i bliskość Ukrainy, Małopolska pragnie pełnić rolę ośrodka eksperckiej wiedzy dla ukraińskiego biznesu, tak, aby wspierać odbudowę gospodarki Ukrainy

po zakończeniu konfliktu zbrojnego. Przez ostatnie lata region zgromadził ogromny pakiet wiedzy

i doświadczeń m.in. z zakresu pozyskiwania i inwestowania funduszy europejskich, budowania ekosystemu przedsiębiorczości, tworzenia strategii innowacji, pozyskiwania inwestorów i partnerów. Eksperci z Małopolski są gotowi dzielić się tą wiedzą z instytucjami i przedsiębiorcami z Ukrainy, co pozwoli im zbudować na nowo swój potencjał gospodarczy na poziomie europejskim.

Małopolska chce być także miejscem debaty europejskiej nt. odbudowy Ukrainy, platformą do rozmów o przyszłości gospodarczej Ukrainy z udziałem decydentów europejskich i ukraińskich, a także ekspertów. Okazją do tego jest m.in. Krynica Forum, którego oficjalnym partnerem medialnymzostały media Infor SA: Dziennik Gazeta Prawna, Forsal.pl, Dziennik.pl. W ubiegłorocznej edycji Krynica Forum bardzo dużo tematów dotyczyło właśnie wsparcia Ukrainy. W tym roku, na początku września, będą kontynuowane podczas Krynica Forum 2023.

Działające w regionie Centrum Business in Małopolska cały czas aktywnie działa na rzecz wsparcia firm z Ukrainy, które po wojnie relokowały swoją działalność do Małopolski lub planują to zrobić. Są to głównie usługi informacyjne i doradcze. W tym zakresie Małopolska poprzez swe proprzedsiębiorcze agendy blisko współpracuje z Polską Agencją Inwestycji i Handlu, ale też innymi instytucjami, w tym z Ukrainy. Centrum Business in Małopolska wspiera też firmy z regionu, które planują swoją ekspansję na rynek ukraiński, angażując się w odbudowę tego kraju, m.in. poprzez misje gospodarcze.

- Warto zaznaczyć, że Polska, w tym nasz region, jest dla instytucji i firm z Ukrainy bardzo wiarygodnym partnerem, z uwagi na bliskość geograficzną i kulturową. Małopolska jest w czołówce jeśli chodzi liczbę firm z kapitałem ukraińskim (2. miejsce) czy rejestrowanych przez obywateli Ukrainy (w 2022 r. założyli oni ok. 16 tys. jednoosobowych działalności gospodarczych) – wyjaśnia marszałek Kozłowski.

Nowoczesne technologie w zielonym otoczeniu

Przyznając Małopolsce specjalne wyróżnienie i tytuł Europejskiego Regionu Przedsiębiorczości unijne instytucje doceniły także „determinację, by utrzymać dynamiczny rozwój gospodarki oparty na innowacjach i kreatywności mieszkańców z jednoczesną dbałością o środowisko dla dobra nas samych i następnych pokoleń”.

Wojna w Ukrainie stała się dla Małopolski dodatkową motywacją, by zintensyfikować działania dotyczące pozyskiwania nowych czystych źródeł energii. Przyspieszyły prace na rozwojem technologii wodorowych. Powstaje Małopolskie Centrum Innowacyjnych Technologii Przechowywania i Transportu Wodoru. Trwają działania pilotażowe w ramach międzynarodowej inicjatywy „Awangarda”. Małopolska jest członkiem Europejskiego Sojuszu na rzecz Czystego Wodoru, a tym samym częścią inicjatywy

i strategii na rzecz Europy neutralnej dla klimatu.

Samorząd regionu – poprzez swe agendy, w tym Małopolskie Cetrum Przedsiębiorczości i Małopolską Agencję Rozwoju Regionalnego – silnie wspiera przedsiębiorców. Jednym z ostatnich przykładów jest Plan zarządzania sukcesją w Małopolsce 2030 - pierwszym tego typu na poziomie polskich regionów.

- To odpowiedź na wyzwania sukcesyjne, jakie stoją przed firmami założonymi po 1989 r. Tworzymy też Program w zakresie gospodarki o obiegu zamkniętym dla Małopolski. Będzie to nowe podejście do polityki rozwoju regionu, opartej na oszczędniejszym wykorzystaniu zasobów i surowców, uwzględniające m.in. rozpowszechnianie ponownego wykorzystania produktów. Warto podkreślić, że działania te są m.in. efektem doświadczeń, jakie zdobyliśmy w ramach projektów międzynarodowych, w tym realizowanych z innymi regionami nagrodzonymi tytułem ERP – wyjaśnia Witold Kozłowski. Cieszy go, bo przynależność do elitarnego grona Europejskich Regionów Przedsiębiorczości to nie tylko prestiż i wielkie wyróżnienie, ale przede wszystkim możliwość wspólnej realizacji kolejnych ciekawych międzynarodowych inicjatyw.