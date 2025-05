Przebywający w Kijowie przywódcy państw wchodzących w skład tzw. "koalicji chętnych" - premier Donald Tusk, prezydent Francji Emmanuel Macron, kanclerz Niemiec Friedrich Merz, premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer, a także prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski rozmawiali w tej sprawie telefonicznie z prezydentem USA Donaldem Trumpem.

"Czy Rosja zgodzi się na zawieszenie broni?

"Ukraina i wszyscy sojusznicy są gotowi na pełne bezwarunkowe zawieszenie broni na lądzie, w powietrzu i na morzu na co najmniej 30 dni, począwszy od poniedziałku" – napisał Sybiha na X. Dodał, że jeśli Rosja zgodzi się na zawieszenie broni, może to z czasem doprowadzić do negocjacji pokojowych.