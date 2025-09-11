Atak pod Noworosyjskiem

Noworosyjsk leży około 100 km na południowy wschód od Kerczu, na północnym wybrzeżu Morza Czarnego.

Reklama

/> />

Reklama

"10 września 2025 roku w akwenie Morza Czarnego specjalsi HUR Ministerstwa Obrony Ukrainy namierzyli i skutecznie zaatakowali kolejny kosztowny cel wojskowy państwa agresora Rosji okręt projektu MPSV07 – wielofunkcyjnej jednostki rosyjskiej Floty Czarnomorskiej" – czytamy w komunikacie HUR na Telegramie. Do wpisu dołączono wideo, na którym widać moment uderzenia w okręt.

Jak dodano, w momencie ataku okręt prowadził rozpoznanie radioelektroniczne i patrolował podejścia do miejsc bazowania jednostek Floty Czarnomorskiej, którym udało się lata wojny.

MPSV07 jest wart 60 mln dolarów. Czeka go kosztowna naprawa

Zaatakowany okręt wszedł do służby w 2015 roku, a jego wartość jest oceniana na około 60 mln dol. Łącznie Rosja posiada cztery takie jednostki. Według danych HUR okręt projektu MPSV07 jest wyposażony w systemy do nurkowania, zdalnie sterowane aparaty, hydrolokator oraz środki rozpoznania radioelektronicznego. Jednostka może być wykorzystywana do badania dna morskiego.

"Precyzyjny atak specjalsi HUR (...) przeprowadzili bojowym bezzałogowcem ukraińskiej produkcji. (...) W wyniku uderzenia zniszczono aparaturę rozpoznania radioelektronicznego wrogiej jednostki, a okręt został wyłączony z działań i skierowany na kosztowną naprawę" – podkreślono.

Jak podał ukraiński Sztab Generalny, od początku inwazji siły ukraińskie zniszczyły 28 okrętów wojennych Rosji.

Wysadzają i znikają. Tajna kampania komandosów Ukrainy

Nie podano, która dokładnie z jednostek HUR odpowiada za tę akcję. Dopiero niedawno opisano kulisy ich szkolenia i wyposażania, a także kampanię przeciwko Rosjanom, jaką od lat prowadzą na Morzu Czarnym.