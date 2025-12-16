USA zawieszają partnerstwo technologiczne z Wielką Brytanią

Według brytyjskich urzędników, na których powołuje się „FT”, decyzja zapadła w zeszłym tygodniu.

W ramach ogłoszonej we wrześniu umowy o dobrobycie technologicznym amerykańskie firmy technologiczne miały zainwestować 31 mld funtów w brytyjski sektor technologiczny, w tym Microsoft - 22 mld funtów, a Google - 5 mld funtów. Waszyngton zawiesił jednak wdrożenie porozumienia, zarzucając Londynowi brak postępów w rozmowach handlowych.

Niemcy grożą palcem Polsce. Wściekłość w Berlinie po odkryciu na Bałtyku
Niemcy grożą palcem Polsce. Wściekłość w Berlinie po odkryciu na Bałtyku

Zobacz również

Waszyngton liczy na usunięcie barier handlowych dla amerykańskich towarów

Administracja Donalda Trumpa miała naciskać na ustępstwa w obszarach handlu wykraczających poza ramy partnerstwa technologicznego i była coraz bardziej sfrustrowana brakiem gotowości Londynu do usunięcia barier handlowych, w tym regulacji dotyczących żywności i towarów przemysłowych - podała gazeta.

Nowe szybkie drogi w Polsce. Ministerstwo zdradza nam priorytety. „Nie chciano tego zrobić latami”
Nowe szybkie drogi w Polsce. Ministerstwo zdradza nam priorytety. „Nie chciano tego zrobić latami”

Zobacz również

„Wielka Brytania zgodziła się na wprawdzie na import 13 tys. ton amerykańskiej wołowiny rocznie bez cła, ale umowa handlowa przewidywała dalszą współpracę w celu poprawy dostępu do rynku dla większej liczby amerykańskich produktów rolnych. USA od dawna chciały, by Wielka Brytania uznała amerykańskie standardy dotyczące żywności i produktów rolnych, ale w umowie nie zawarto żadnych konkretnych zobowiązań. Trump wcześniej krytykował również podatek od usług cyfrowych nakładany na firmy technologiczne przez partnerów handlowych USA, w tym Wielką Brytanię” – podkreślił „FT”.

Według dziennika obie strony spodziewają się, że impas potrwa jeszcze jakiś czas, ale „dialog pozostaje otwarty, aktywny i konstruktywny”.

Jak przypomniała agencja Reutera, USA są największym partnerem handlowym Wielkiej Brytanii, a amerykańskie firmy technologiczne zainwestowały dotąd miliardy w swoje brytyjskie oddziały.

Andrzej Dobrowolski