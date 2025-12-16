USA zawieszają partnerstwo technologiczne z Wielką Brytanią

Według brytyjskich urzędników, na których powołuje się „FT”, decyzja zapadła w zeszłym tygodniu.

W ramach ogłoszonej we wrześniu umowy o dobrobycie technologicznym amerykańskie firmy technologiczne miały zainwestować 31 mld funtów w brytyjski sektor technologiczny, w tym Microsoft - 22 mld funtów, a Google - 5 mld funtów. Waszyngton zawiesił jednak wdrożenie porozumienia, zarzucając Londynowi brak postępów w rozmowach handlowych.

Waszyngton liczy na usunięcie barier handlowych dla amerykańskich towarów

Administracja Donalda Trumpa miała naciskać na ustępstwa w obszarach handlu wykraczających poza ramy partnerstwa technologicznego i była coraz bardziej sfrustrowana brakiem gotowości Londynu do usunięcia barier handlowych, w tym regulacji dotyczących żywności i towarów przemysłowych - podała gazeta.

„Wielka Brytania zgodziła się na wprawdzie na import 13 tys. ton amerykańskiej wołowiny rocznie bez cła, ale umowa handlowa przewidywała dalszą współpracę w celu poprawy dostępu do rynku dla większej liczby amerykańskich produktów rolnych. USA od dawna chciały, by Wielka Brytania uznała amerykańskie standardy dotyczące żywności i produktów rolnych, ale w umowie nie zawarto żadnych konkretnych zobowiązań. Trump wcześniej krytykował również podatek od usług cyfrowych nakładany na firmy technologiczne przez partnerów handlowych USA, w tym Wielką Brytanię” – podkreślił „FT”.

Według dziennika obie strony spodziewają się, że impas potrwa jeszcze jakiś czas, ale „dialog pozostaje otwarty, aktywny i konstruktywny”.

Jak przypomniała agencja Reutera, USA są największym partnerem handlowym Wielkiej Brytanii, a amerykańskie firmy technologiczne zainwestowały dotąd miliardy w swoje brytyjskie oddziały.

Andrzej Dobrowolski