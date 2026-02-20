"Popełnił wielki błąd". Trump zapowiada publikację dokumentów o UFO

"W związku z ogromnym zainteresowaniem polecę sekretarzowi obrony oraz innym odpowiednim resortom i agencjom, by rozpoczęły proces identyfikacji i publikacji rządowych dokumentów na temat życia pozaziemskiego, niezidentyfikowanych zjawisk powietrznych (UAP) i niezidentyfikowanych obiektów latających (UFO), a także wszelkich innych informacji powiązanych z tymi kwestiami" – napisał Trump w swoim serwisie Truth Social.

Wcześniej tego dnia stwierdził, że Barack Obama, mówiąc o istnieniu istot pozaziemskich, ujawnił informacje niejawne i popełnił "wielki błąd". Trump nie przesądził, czy kosmici istnieją, choć przyznał, że wierzy w to wiele osób.

Obama o kosmitach. To sprowokowało Trumpa

W minioną sobotę Obama twierdząco odpowiedział na pytanie, czy kosmici istnieją naprawdę. Dodał jednak, że nie widział ich osobiście i że – wbrew teoriom spiskowym – nie są przetrzymywani w tajnej bazie wojskowej w Nevadzie.

Później wyjaśnił we wpisie na Instagramie, że mówił jedynie o wysokim statystycznym prawdopodobieństwie istnienia życia poza Ziemią i podkreślił, że nie ma żadnych dowodów na nawiązanie kontaktu z obcymi.