Rekordowy napływ migrantów

Ostatni raz wyższy dobowy bilans odnotowano 29 listopada 2022 roku, gdy przypłynęło 947 nielegalnych imigrantów, z kolei rekordowym dotychczas dniem w tym roku był 1 maja, gdy do dotarło ich 711.

Uwagę zwraca również fakt, że we wtorek do Wielkiej Brytanii dopłynęło aż 15 łodzi z migrantami – taka lub wyższa liczba w trakcie jednej doby zdarzyła się tylko dwa razy w ostatnim roku, poprzednio we wrześniu 2023 roku.

W ten sposób liczba nielegalnych imigrantów przybyłych od początku tego roku do Wielkiej Brytanii przez kanał La Manche wzrosła do 12 313, co jest bilansem o 18 proc. wyższym niż w analogicznym okresie zeszłego roku i o 5 proc. wyższym niż w tym samym okresie rekordowego pod tym względem 2022 roku.

Brytyjski premier Rishi Sunak na początku zeszłego roku uznał zatrzymanie nielegalnych przepraw przez La Manche za jeden z pięciu priorytetów swojego rządu i w zeszłym roku faktycznie po raz pierwszy spadła liczba przypływających, ale w tym roku znów widać wzrost i jeśli obecny trend się utrzyma, bieżący rok może być rekordowy.

Imigracja jako główny temat kampanii wyborczej w Wielkiej Brytanii

Legalna i nielegalna imigracja jest jednym z najważniejszych tematów w kampanii przed wyznaczonymi na 4 lipca wyborami do Izby Gmin i jednym z głównych powodów niemal pewnej przegranej rządzącej obecnie Partii Konserwatywnej. Od objęcia urzędu premiera przez Sunaka w październiku 2022 roku do Wielkiej Brytanii przypłynęło 49 376 nielegalnych imigrantów, a od czasu rozpisania przed czterema tygodniami wyborów – 2431. Z kolei łączny bilans od czasu, gdy w 2018 roku zaczęły się nielegalne przeprawy przez La Manche, to 126 658 osób.

Z Londynu Bartłomiej Niedziński (PAP)