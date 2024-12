Organizacja terrorystyczna przejęła władzę w Syrii

Obalenie reżimu Assada to „moment zagrożenia, ale i okazja”, powiedział Lammy w poniedziałek w Izbie Gmin. Dodał przy tym, że rząd Wielkiej Brytanii pozostaje „ostrożny” w stosunku do grupy rebeliantów Hayat Tahrir al-Sham, która obaliła syryjskiego dyktatora. Nadal jest to organizacja terrorystyczna zakazana w Wielkiej Brytanii, a rząd planuje uważnie monitorować, jak ona i inne strony konfliktu traktują cywilów na kontrolowanych przez siebie obszarach, powiedział Lammy.

Uchodźcy wracają do Syrii, ale czy tam zostaną?

„Widząc, że tak wielu zaczyna wracać do Syrii, (uznajemy) to za pozytywny znak dla ich nadziei na lepszą przyszłość, gdy Asada już nie ma, ale wiele zależy od tego, co się teraz wydarzy” – powiedział Lammy. „Ten napływ do Syrii może szybko się odwrócić i potencjalnie zwiększyć liczbę osób korzystających z niebezpiecznych, nielegalnych szlaków migracyjnych do kontynentalnej Europy i Wielkiej Brytanii”.

Brytyjski rząd walczy z nielegalną migracją

Ostrzeżenie Lammy'ego pojawił się w momencie, gdy premier Keir Starmer nasilił wysiłki na rzecz ograniczenia imigracji do Wielkiej Brytanii po tym, jak statystyki wykazały rekordowy napływ imigrantów w ciągu ostatnich dwóch lat. Kryzys migracyjny w Europie w 2015 roku został częściowo wywołany ucieczką setek tysięcy syryjskich cywilów z kraju ogarniętego wojną domową i brutalnym reżimem Assada. Napięcia wzrosły w Niemczech, w szczególności po decyzji ówczesnej kanclerz Angeli Merkel o pozostawieniu granic kraju otwartymi dla uchodźców, co doprowadziło do przybycia ponad miliona osób ubiegających się o azyl w jednym roku.

Syryjczycy bez prawa do azylu

Brytyjskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych poinformowało, że wstrzymało rozpatrywanie wniosków o azyl obywateli Syrii, do czasu aż obecna sytuacja się wyklaruje. „Cały czas weryfikujemy wytyczne krajowe dotyczące wniosków o azyl, abyśmy mogli reagować na pojawiające się problemy” – powiedział rzecznik departamentu.