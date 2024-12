Elon Musk "poważnie zastanawia się" na wsparciem partii Reform UK

Dzienniki powołują się na wtorkową wypowiedź Farage’a jakoby Musk miał "poważnie zastanawiać się" nad przekazaniem darowizny na rzecz Reform UK. W powszechnych opiniach Farage, który blisko 10 lat temu orędował za wyjściem Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej, stara się zacieśnić więzi z prezydentem elektem USA.

Na początku tygodnia Farage i nowy skarbnik partii, Nick Candy odwiedzili Trumpa w jego rezydencji Mar-a-Lago na Florydzie. Lider Reform UK, która sprzeciwia się m.in. dalszemu napływowi migrantów, opublikował później w mediach społecznościowych ich wspólne zdjęcie z Muskiem.

Reform UK celuje w wybory w 2028 roku

Spekulacje o możliwej pomocy finansowej miliardera dla partii Farage’a podsyciła zapowiedź Candy’ego z ubiegłego tygodnia o tym, że zbierze on dla ugrupowania tyle pieniędzy, by Reform UK mogła wygrać następne wybory parlamentarne w Wielkiej Brytanii. Odbędą się one nie wcześniej niż w 2028 roku.

Nowy skarbnik Reform UK, w przeszłości czołowy darczyńca Partii Konserwatywnej, zapowiedział m.in., że w 2025 roku liczba osób, które będą finansowo wspierać Reform UK, przekroczy liczbę darczyńców na rzecz torysów. Obecnie finansowo wspiera Partię Konserwatywną około 130 tys. osób, a Reform UK – około 100 tysięcy.

W wyborach parlamentarnych z lipca ugrupowanie Farage’a uzyskało 14,3 proc. głosów i zdobyło pięć mandatów w Izbie Gmin.

Brytyjskie gazety cytują też w środę wyniki badań przeprowadzonych przez London School of Economics, z których wynika, że wyjście Wielkiej Brytanii z UE nie odbiło się tak niekorzystnie na brytyjskim handlu, jak prognozowano. (PAP)