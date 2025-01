W ciągu pierwszych dwóch lat szkody spowodowane brexitem dla powiązań handlowych z Unią Europejską kosztowały Wielką Brytanię 27 mld funtów, podał the Guardian powołując się na najbardziej kompleksowy przegląd problemu od czasu całkowitego opuszczenia bloku przez Wielką Brytanię na początku 2021 r.

Reklama

Wyjście Wielkiej Brytanii z UE niewątpliwie miało negatywne skutki dla gospodarki, zwłaszcza w postaci ograniczenia handlu, niedoborów inwestycji biznesowych i zakłóceń na rynkach pracy, ale ogólny wpływ był bardziej ograniczony, niż pierwotnie szacowali prognostycy.

Najbardziej ucierpiały małe firmy

Naukowcy z London School of Economics (LSE) odkryli, że bariery handlowe okazały się katastrofą dla małych firm, z których tysiące zmuszone zostały do zaprzestania handlu z krajami Unii Europejskiej. Z badania wynika też, że ​​16,4 tys. przedsiębiorstw (około 14 procent brytyjskich eksporterów) zaprzestało eksportu do UE ze względu na przepisy handlowe związane z brexitem. Prawie wszystkie były mniejszymi przedsiębiorstwami, które zatrudniały mniej niż 100 osób.

Analizując pierwsze dwa lata obowiązywania umowy o handlu i współpracy TCA, autorzy badania stwierdzili, że duże firmy kontynuowały handel z partnerami z UE na tym samym poziomie co przez brexitem.

Import trzymał się lepiej niż eksport, ponieważ większe firmy znalazły sposoby na pozyskiwanie komponentów i surowców z krajów spoza UE.

Naukowcy z Centre for Economic Performance (CEP), interdyscyplinarnego ośrodka badawczego LSE, przeanalizowali dane z ponad 100 tys. firm i odkryli, że do końca 2022 r., czyli dwa lata po podpisaniu przez Wielką Brytanię umowy TCA z Brukselą, całkowity brytyjski eksport towarów spadł o 6,4 proc., a całkowity import spadł o 3,1 proc..

Koszty będą nadal rosły

Ostateczny koszt Brexitu nie został jeszcze ustalony, ale rządowy organ nadzoru - Urzędu ds. Odpowiedzialności Budżetowej (OBR) - szacuje, że w dłuższej perspektywie gospodarka straci 15 proc. na handlu, co doprowadzi do 4 proc. spadku dochodu narodowego. A jak podał The Independent, eksperci twierdzą, że Wielka Brytania traci 100 mld funtów rocznie z powodu strat w produkcji.

Badanie jest pierwszym, które bada wpływ Brexitu na handel przy użyciu rejestrów celnych gromadzonych przez krajowy organ podatkowy w Wielkiej Brytanii HMRC. Badacze stwierdzili, że dane celne pozwoliły im przejrzeć indywidualne relacje biznesowe i wykazać, że większe firmy lepiej dostosowały się do nowych relacji handlowych niż małe i średnie przedsiębiorstwa.

Badanie dotyczyło wyłącznie handlu towarami, a nie importu i eksportu usług, które w większości znajdowały się poza jurysdykcją jednolitego rynku i unii celnej.

Brytyjczycy tęsknią za UE?

Jak wynika z październikowego sondażu YouGov, prawie sześciu na dziesięciu Brytyjczyków (59 proc.) uważa, że ​​brexit przebiegł raczej lub bardzo źle, a jedynie 12 proc. uważa, że ​​przebiegł pomyślnie.

Brytyjskie firmy chcące handlować z Europą zmagają się z ogromnymi obciążeniami regulacyjnymi, w związku z tym, brytyjska kanclerz skarbu Rachel Reeves chce ​​zacieśnienia więzi z Europą, które daje szansę na wzmocnienie gospodarki Wielkiej Brytanii. Rozmowy o restarcie i negocjacje mają rozpocząć się w tym roku. Jednak jak na razie Reeves nie zdradziła szczegóły tego, czego Wielka Brytania oczekuje od tych rozmów.

Niemniej jednak premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer został zaproszony na nieformalny szczyt przywódców UE na początku 2025 r.

Informacje zaczerpnięta z the Gardian i the Independent