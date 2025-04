Zarząd Transportu Miejskiego (ZTM) wprowadza zmiany w kursowaniu metra, autobusów i tramwajów, dostosowując komunikację miejską do mniejszego ruchu w okresie świątecznym. Szczegóły dotyczące zmian w Warszawie na czas Świąt Wielkanocnych 2025 są niezbędne dla wszystkich mieszkańców i turystów odwiedzających stolicę. ego typu zmiany w organizacji transportu są stosowane co roku, z uwagi na spadek liczby pasażerów w okresie świątecznym.

Reklama

Jakie zmiany w kursowaniu metra czekają pasażerów w Wielki Czwartek i Piątek?

Wielkanocne zmiany w kursowaniu metra w Wielki Czwartek i Wielki Piątek, 17 kwietnia i 18 kwietnia 2025 r. – w godzinach szczytu na linii M1 pociągi będą jeździły co 2 minuty i 50 sekund, a na linii M2 co 3 minuty i 30 sekund.

Choć różnice nie są duże, dla wielu pasażerów mogą oznaczać konieczność nieco wcześniejszego wyjścia z domu, zwłaszcza jeśli planują przesiadki lub podróże w godzinach największego natężenia ruchu.

Wielki Czwartek i Piątek: zmiany tras i zawieszenie niektórych linii autobusów

17 kwietnia (Wielki Czwartek): całkowicie zawieszone zostanie kursowanie kilku linii autobusowych, które na co dzień obsługują głównie uczniów i studentów lub kursują w rejonach o mniejszym natężeniu ruchu. Nie zobaczymy na trasach pojazdów linii: 256, 263, 320, 332, 340, 356, 809, 815 oraz E-2.

To jednak nie koniec zmian. Autobusy130, 209, 509 i 523 będą miały specjalne rozkłady jazdy.

Niektóre autobusy nie będą podjeżdżały pod placówki oświatowe:

110 (przystanki: Akcent, Energetyczna, Mościska),

164 (Powsinek),

198 (Kościuszki, Narutowicza, Rejtana),

201 (Rodła, Zachodzącego Słońca, Wrocławska).

Autobusy linii 326 będą kursować wyłącznie w godzinach szczytu na trasie Olesin – Metro Marymont. Linia 192 zostanie skrócona do pętli Ursynów Płd., natomiast autobusy linii 134 pojadą trasą Olesin – Metro Marymont, przejeżdżając ulicami: Łabiszyńską, L. Kondratowicza, Bazyliańską i P. Wysockiego.

18 kwietnia (Wielki Piątek): zawieszone będzie kursowanie tych samych linii autobusowych podobnie jak w Wielki Czwartekoraz dodatkowo linii 196. Te same autobusy nie będą podjeżdżały pod szkoły i uczelnie.

W piątek 18 kwietnia zaczyna się przerwa świąteczna w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego i dlatego autobusy linii 401 nie będą jeździły do pętli Ursynów Płd. i skończą trasę przy Metrze Służew.

Wielka Sobota: zmiany tras i specjalna linia na Cmentarz Północny

W Wielką Sobotę na ulice nie wyjadą autobusy linii 196, 256 i 263.

Pasażerowie wygodnie dojadą na Cmentarz Północny – uruchomiona zostanie linia cmentarna C40, która dowiezie pasażerów z Metra Młociny pod wszystkie bramy tej największej warszawskiej nekropolii.

W godzinach 9:00-16:00 zmieni się też trasa autobusów linii 250, które ulicą Dziekanowską dojadą także pod bramę zachodnią Cmentarza Północnego; z kolei 130 i 193 będą kursowały według zmienionego rozkładu. Autobusy linii 192 obsłużą trasę Krasnowola – Ursynów Płd.

Wielkanoc (20 i 21 kwietnia 2025 r.) - najwięcej zmian w kursowaniu

Najwięcej zmian szykuje się w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny:

dla autobusowych linii dziennych (w tym linii lokalnych L) będzie obowiązywał świąteczny rozkład jazdy , z ważnym zastrzeżeniem dla linii nocnych, które będą jeździły według weekendowego (20/21 kwietnia) i niedzielnego (21/22 kwietnia) rozkładu jazdy,

, z ważnym zastrzeżeniem dla linii nocnych, które będą jeździły według weekendowego (20/21 kwietnia) i niedzielnego (21/22 kwietnia) rozkładu jazdy, zawieszone zostanie kursowanie wybranych linii autobusowych: 102, 107, 117, 118, 125, 126, 129, 156, 160, 168, 182, 187, 188, 193, 196, 201, 207, 219, 221, 226, 228, 234, 256, 263, 512, 514, 516, Z17 , a linie: 120, 131, 134, 143, 154, 164, 194, 202, 218, 518 i 521 będą miały skorygowane trasy,

, a linie: 120, 131, 134, 143, 154, 164, 194, 202, 218, 518 i 521 będą miały skorygowane trasy, dla linii: 106, 112, 122, 130, 133, 136, 139, 141, 152, 153, 163, 165, 170, 172, 177, 189, 194, 212, 217, 239, 523, 527 będzie obowiązywał specjalny rozkład jazdy.

Tramwaje, które będą jeździć ze zmniejszoną częstotliwością: z 7,5 min. do 10 min. i z 15 min. do 20 min.; zawieszone będzie kursowanie tramwajów linii 13, 14 i 18.

Metro będzie kursowało według specjalnego rozkładu jazdy (w nocy z soboty na niedzielę z kursami nocnymi, natomiast w nocy z niedzieli na poniedziałek – bez kursów nocnych):

w ramowych godzinach 6:00-23:00, częstotliwość kursowania linii M1 – w godzinach 6:00-10:00 i 19:30-23:00 – co około 7 minut, w godzinach 10:00-19:30 – co około 6 minut 30 sekund;

linia M2 działać będzie według świątecznego rozkładu jazdy;

do godziny 6:00 i po godzinie 23:00, częstotliwość kursowania na obu liniach metra – co około 10 minut.

Wtorek (22 kwietnia 2025 r.): komunikacja po świętach

W poświąteczny wtorek Warszawski Transport Publiczny będzie funkcjonował tak, jak w świąteczny piątek, 18 kwietnia 2025 r. Oznacza to, że nie wróci jeszcze pełna, standardowa organizacja ruchu. Pasażerowie mogą spodziewać się ograniczonej liczby kursów na niektórych liniach oraz zawieszenia wybranych połączeń. Dokładnie tak, jak miało to miejsce przed świętami. To istotna informacja dla osób wracających wtedy do pracy. Warto wcześniej sprawdzić rozkład, by uniknąć opóźnień i nieprzyjemnych niespodzianek na przystanku.

Źródło: UM Warszawa