Prototyp elektrycznego statku powietrznego do pionowego startu i lądowania zostanie zaprezentowany w styczniu na targach CES w Las Vegas, powiedział dyrektor generalny Supernal, Shin Jaiwon.

Taksówka eVTOL będzie mogła latać z prędkością 120 mil na godzinę (190 km/h). Pokład latającej e-taksówki, podobnie jak standardowy samochód, pomieści pięć osób, w tym jednego pilota i czterech pasażerów. Lot testowy zaplanowano na grudzień 2024 r. Ambicją firmy jest rozpoczęcie usług komercyjnych cztery lata później – powiedział Shin w tym tygodniu w wywiadzie dla Bloomberg News w Singapurze.

„Biorąc pod uwagę całą technologię akumulatorów oraz całą infrastrukturę i przyszłe regulacje, zajmie to trochę czasu” – powiedział.

Największe wyzwania

Baterie stanowią największe wyzwanie techniczne w zakresie elektrycznej mobilności powietrznej i stanowią do 40 proc. masy statku eVTOL. Jak ocenił Shin, ogniwa niezbędne do napędu pojazdu „to naprawdę zabójcy” dla projektu elektrycznych taksówek.

Inny ważny problem, to brak regulacji i systemów zarządzania ruchem lotniczym takich pojazdów. „Od strony operacyjnej nie mamy systemów zarządzania ruchem lotniczym, które kontrolowałyby te pojazdy” – powiedział. „Do tego momentu, a nawet w dającej się przewidzieć przyszłości, nie mieliśmy obiektów stworzonych przez człowieka rutynowo latających poniżej 500 metrów”.

Następne kroki

Supernal z siedzibą w Waszyngtonie złoży w nadchodzących miesiącach wniosek do Federalnej Administracji Lotnictwa USA w celu uzyskania certyfikatu eVTOL. Biorąc pod uwagę wiek branży, firm i organów regulacyjnych, muszą one współpracować, aby znaleźć najlepsze ścieżki rozwoju branży, powiedział Shin.

„Nie mamy nic – żadnej infrastruktury, żadnej polityki, żadnych regulacji” – powiedział Shin. „Ponieważ jest to nowość, Federalna Administracja Lotnictwa (FAA) nie ma ustalonej metody certyfikacji” tego typu statków powietrznych.

W USA Hyundai ma już fabrykę produkującą samochody w Alabamie, a spółka zależna Kia Corp. ma fabrykę w Georgii. Jednak o nowej fabryce jak na razie niewiele wiadomo. Shin nie podał danych dotyczących inwestycji w planowaną fabrykę Supernal ani jej wielkości, potencjalnej lokalizacji czy innych szczegółów.

Supernal dołącza do coraz bardziej licznego grona firm starających się o certyfikat pojazdów eVTOL. EHang Holdings Ltd. jest o krok do przodu po otrzymaniu certyfikatu umożliwiającego rozpoczęcie próbnych lotów lotniczych w Chinach. Joby Aviation Inc. z siedzibą w Kalifornii, wspierana przez Delta Air Lines Inc. i Toyota Motor Corp., również uzyskała zgodę FAA na testy swojej latającej taksówki.

Zatrudnienie szybko rośnie

Chcąc dogonić konkurencję, Supernal otworzył w lipcu nową siedzibę inżynieryjną w Irvine w Kalifornii, a dwa miesiące później nowy ośrodek badawczo-rozwojowy we Fremont. Według Shina liczba pracowników firmy podwoiła się w porównaniu z ubiegłym rokiem do prawie 600 osób, a wielu z nich pochodzi z Boeing Co., Lockheed Martin Corp. i Tesla Inc.

A to nie koniec poszukiwania specjalistów. „Będziemy musieli zatrudnić więcej, ponieważ w przyszłym roku rozpoczynamy testy w powietrzu” – powiedział Shin.

Z dokumentów wynika, że w ciągu dwóch lat od założenia Supernal Hyundai, Kia i Hyundai Mobis Co. zainwestowały w firmę około 1,2 biliona wonów (920 milionów dolarów). Shin powiedział, że biorąc pod uwagę fundusze pochodzące od Hyundaia, Supernal nie planuje pierwszej oferty publicznej.

W zeszłym miesiącu firma podpisała także umowę z Korean Air o współpracy w zakresie mobilności lotniczej na rynku południowokoreańskim. W przemówieniu na konferencji lotniczej w Singapurze dyrektor generalny linii lotniczych Walter Cho powiedział, że pojazdy o mobilności pionowej będą prawdopodobnie najpierw wykorzystywane do przewozu ładunków, a następnie będą ewoluować.

Ewolucja samolotu eVTOL

Do transportu ludzi statki powietrzne, takie jak taksówki eVTOL, będą początkowo ograniczone do „bardzo postępowych miast”, ale mają potencjał, aby szybko się rozprzestrzenić, gdy społeczeństwo poczuje się bardziej komfortowo i zaznajomi się z nimi – uważa Shin.

Wiedza Hyundaia dotycząca masowej produkcji stawia Supernal na mocnej pozycji, ponieważ zapotrzebowanie na alternatywny transport publiczny rośnie wraz z większą liczbą osób przeprowadzających się do obszarów miejskich, dodał Shin. „Nagle rynek światowy będzie potrzebował setek tysięcy tych pojazdów, a wtedy trzeba będzie być w stanie je wyprodukować”.

Organizacja Narodów Zjednoczonych twierdzi, że do 2030 r. 70 proc. światowej populacji będzie mieszkać w miastach.