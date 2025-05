Kto dokończy autostradę A2 na wschód od Warszawy? GDDKiA szuka wykonawcy kolejnego odcinka [MAPA]

Autostrada A2 na wschód od Warszawy niedługo dotrze do granicy kraju. Do ruchu oddana jest już trasa do Siedlec. Budowa odcinków do Białej Podlaskiej jest w trakcie realizacji, a teraz Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ogłosiła przetarg na budowę kolejnego odcinka autostrady A2 w województwie lubelskim.